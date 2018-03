La lobby del latte in polvere convince le donne più povere a non allattare

Usa - lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il porto d’armi a 21 anni : Usa, lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il porto d’armi a 21 anni Ancora una volta è il Secondo emendamento della Costituzione ad essere chiamato in causa dall’Nra: “Rendere sicure le nostre scuole e proteggere i diritti costituzionali degli americani non si escludono a vicenda”.Continua a leggere Ancora una […] L'articolo Usa, lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per ...

Usa - lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il porto d’armi a 21 anni : Ancora una volta è il Secondo emendamento della Costituzione ad essere chiamato in causa dall'Nra: "Rendere sicure le nostre scuole e proteggere i diritti costituzionali degli americani non si escludono a vicenda".Continua a leggere

La lobby delle armi denuncia la Florida : ”Alzare l’età minima viola la Costituzione” : La lobby delle armi denuncia la Florida:”Alzare l’età minima viola la Costituzione” La National Rifle Association impugna la legge con misure restrittive sulle armi introdotta nei giorni scorsi. Nel mirino, in particolare, l’aumento dell’età minima per l’acquisto di armi che passa da 18 a 21 anni. “E’ contraria al secondo emendamento” dicono dalla NRA. Continua […] L'articolo La lobby ...

La lobby delle armi Usa denuncia la Florida : ”Alzare l’età minima viola la Costituzione” : La lobby delle armi Usa denuncia la Florida:”Alzare l’età minima viola la Costituzione” La National Rifle Association impugna la legge con misure restrittive sulle armi introdotta nei giorni scorsi. Nel mirino, in particolare, l’aumento dell’età minima per l’acquisto di armi che passa da 18 a 21 anni. “E’ contraria al secondo emendamento” dicono dalla NRA. […] L'articolo La lobby delle ...

La lobby delle armi Usa denuncia la Florida : "Alzare l'età minima viola la Costituzione" : La National Rifle Association impugna la legge con misure restrittive sulle armi introdotta nei giorni scorsi. Nel mirino, in particolare, l'aumento dell'età minima per l'acquisto di armi che passa da 18 a 21 anni. "E' contraria al secondo emendamento" dicono dalla NRA.

La vittoria della lobby delle suore : La storia di Davide e Golia continua a ripresentarsi con sfumature e declinazioni diverse. Questa ci narra della battaglia tra le suore della congregazione "Sisters of St. Francis of Philadelphia", fondata nel 1855 da Sorella Francis Bachman, e l'azienda petrolifera Conoco Phillips, nata dalla fusione di Conoco Inc. con Phillips Petroleum Company. Nel 2017, come racconta il Financial Times, le suore si opposero alla decisione della Conoco di ...

lobby armi punisce Delta - legge cancella sgravi fiscali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Le aziende Usa scaricano la lobby delle armi - fuga dalla Nra : Amazon, Symantec, colossi dell'autonoleggio, banche, assicurazioni, compagnie aeree: è partito il boicottaggio dopo la strage in Florida

Con l'hashtag #boycottNRA le aziende Usa scaricano la lobby delle armi : La Nra, l'associazione americana che sostiene il diritto di armarsi, comincia a perdere colpi. Il recente massacro alla Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, ha suscitato un ampio ...

La lobby delle armi Usa : «Stragi pretesto per abolire i nostri diritti» : La potente lobby delle armi americana va al contrattacco, dopo i giorni del cordoglio seguiti alla strage di San Valentino in una high school di Parkland, in Florida. Confortata anche dall'ultima ...

Così la lobby delle pistole influenza la politica : Soldi, ma poi nemmeno Così tanti se paragonati alle altre grandi industrie. Gli uomini giusti a Washington. E soprattutto una base molto attiva. È grazie a questi tre fattori-chiave che la National Rifle Association (Nra), l'organizzazione pro-armi con una storia lunga 145 anni, resta una potenza negli Stati Uniti, il Paese che dal 2013 a oggi ha assistito in media a una sparatoria di massa al giorno. E che ha ricevuto dal presidente Donald ...

La lobby giapponese del San Valentino obbligatorio : Che San Valentino sia una festa che può costare molto cara alle donne giapponesi era cosa nota. La tradizione vuole che siano proprio loro a regalare i cioccolatini agli uomini e non solo ai loro fidanzati, ma persino ai colleghi di ufficio. E le tradizioni, in Giappone, contano ancora qualcosa. Anche questa, chiamata Giri choco, liberamente tradotto "cioccolato obbligatorio o cioccolatino dell'obbligo" conta eccome.Ma cosa c'entra San ...