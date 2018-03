La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori

La tifosa della Roma Marika Baldini sempre più sexy fa impazzire i fan [foto] : 1/6 ...

Michelle Hunziker - Celeste Trussardi compie 3 anni - le foto della festa con mamma e la sorella Aurora : Pensate che regalo incredibile che mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo. Oggi per me è un giorno per ricordare tutte le Importanti battaglie e i sacrifici incredibili che ...

Michelle Hunziker - Celeste Trussardi compie 3 anni - le foto della festa con mamma e la sorella Aurora : BERGAMO - Celeste Trussardi compie 3 anni e mamma Michelle Hunziker e papà Tomaso le organizzano una festa a tema "Biancaneve e i sette nani", in compagnia di alcune amichette e...

'Fatti di Musica' in Calabria : ecco gli ospiti della 32esima edizione [foto] : ... trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna , che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei più attesi spettacoli ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualche tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

Madeleine di Svezia - ecco la prima foto della principessina : Il palazzo reale svedese ha pubblicato la prima foto della terza figlia della principessa Madeleine. La bambina è stata fotografata poche ore dopo la nascita mentre dormiva profondamente all’ospedale Danderyd di Stoccolma. La piccola, il cui nome non è stato ancora rivelato, indossava un cardigan rosa, una camicia bianca e un collant in maglia color crema. A scattare la foto condivisa sull’account Instagram ufficiale, ...

foto della reunion di Glee a Los Angeles : Lea Michele e Darren Criss mancano all’appello? : Dopo tutto quello che è successo in quest'ultimo periodo, la Foto della reunion di Glee riempie il cuore dei fan di gioia. Dopo la morte di Corey Monteith e tutto quello che è successo a Mark Salling (dall'accusa di pedopornografia all'arresto e al suicidio), la Foto che mostra il cast di Glee quasi al completo, è davvero un colpo di spugna che vuole cancellare tutto quello che di triste c'è stato in questi ultimi anni. A pubblicare la Foto ...

Paralimpiadi di PyeongChang - le foto della cerimonia di apertura : A distanza di pochi giorni dalla chiusura delle Olimpiadi Invernali, ha inaugurato oggi la XII edizione dei Giochi Paralimpici, che si terrà sempre a PyeongChang, Corea del Sud, dal 9 al 18 marzo. Per l’Italia gareggeranno 26 atleti, ma sono ben 567 gli sportivi che prenderanno parte alle competizioni, provenienti da 48 paesi, per aggiudicarsi una delle 80 medaglie in palio. La sfarzosa cerimonia di apertura si è tenuta oggi dalle 12 ora ...

Funerale Astori - la foto da brividi della moglie Francesca e del fratello Marco : 1/22 Moro Francesco/LaPresse ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini attaccata sui social per una foto pubblicata nel giorno della festa della donna : L'ex tronista travolta dalle critiche su Instagram per la foto che mostra il suo lato B con una dedica per tutte le Donne.

Cisterna - i funerali di Alessia e Martina |foto|Video Il risveglio della madre : Prima della Messa prevista alle 11 nella parrocchia di San Valentino, pochi intimi hanno partecipato ad un momento di preghiera. Anche le scuole si fermano per consentire a tutti di essere presenti

Una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

Cisterna - i funerali di Alessia e Martina uccise dal padre foto Il risveglio della madre : Prima della Messa prevista alle 11 nella parrocchia di San Valentino, pochi intimi hanno partecipato ad un momento di preghiera. Anche le scuole si fermano per consentire a tutti di essere presenti.

Agrigento - Mareamico : ecco foto e VIDEO della lenta agonia di Eraclea Minoa : 1/6 ...