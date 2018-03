La Fiorentina vince nel nome di Astori | Benevento sconfitto 1-0

La Fiorentina vince in nome di Astori : 14.31 La prima volta della Fiorentina senza il suo capitano Davide Astori è un mix di emozioni fortissime, con la squadra di Pioli che sfoga il suo dolore battendo 1-0 al 'Franchi' il Benevento. La gara parte e si ferma al 13' (il numero di maglia di Astori),con lo stadio che diventa un muro viola.Impressionante.Si prova a giocare:due palle-gol per Simeone e stacco vincente di Vitor Hugo su angolo Saponara (25'). Per i sanniti pericoloso ...

La Fiorentina supera il Chievo 1-0 e torna a vincere in casa dopo tre mesi : Battendo 1-0 il Chievo la Fiorentina è tornata a vincere al Franchi dopo quasi tre mesi: l'ultimo successo risaliva al 3 dicembre scorso, al 3-0 sul Sassuolo. Uomo della partita, condizionata dal ...

Bologna-Fiorentina 1-2, Pioli torna a vincere

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va ...

Serie A : Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Al Dall'Ara due gol direttamente da calcio d'angolo , autogol di Mirante e Pulgar, , nella ripresa decide tutto Chiesa

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Ci manca un centrale - lo sanno tutti”. Pioli : “Potevamo vincere”. : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Ci manca un centrale, lo sanno tutti”. Pioli: “Potevamo vincere”. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Al termine del match del Franchi Fiorentina-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Spalletti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Fiorentina-Inter, PARLA Spalletti ...

