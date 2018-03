La Fiorentina vince in nome di Astori

: Un grande Fabio #Fognini rimonta Nicolas Jarry, vince il suo sesto titolo in carriera a San Paolo e dedica la vitto… - WeAreTennisITA : Un grande Fabio #Fognini rimonta Nicolas Jarry, vince il suo sesto titolo in carriera a San Paolo e dedica la vitto… - areanapoliit : L'emozione del 'Franchi', la Fiorentina vince nel nome di Astori - GruppoEsperti : La #Fiorentina onora #DavideAstori e vince 1-0 contro il #Benevento. Dedica dell'autore del gol #VitorHugo all'eter… -

La prima volta dellasenza il suo capitano Davideè un mix di emozioni fortissime, con la squadra di Pioli che sfoga il suo dolore battendo 1-0 al 'Franchi' il Benevento. La gara parte e si ferma al 13' (il numero di maglia di),con lo stadio che diventa un muro viola.Impressionante.Si prova a giocare:due palle-gol per Simeone e stacconte di Vitor Hugo su angolo Saponara (25'). Per i sanniti pericoloso Lombardi.Ripresa. Sportiello ferma Djuricic,Tosca rischia l'autorete Pali per Coda (89') e Badelj (94').(Di domenica 11 marzo 2018)