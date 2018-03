La Fiorentina supera il Benevento e onora nel migliore dei modi il suo capitano

Blastingnews

: TRIPLICE FISCHIO: la Fiorentina supera 2-0 la Juventus #Primavera, decisive le reti di Pinto e Gori nella prima fra… - JuventusFCYouth : TRIPLICE FISCHIO: la Fiorentina supera 2-0 la Juventus #Primavera, decisive le reti di Pinto e Gori nella prima fra… - bellodellosport : La Fiorentina supera il Benevento nel ricordo di Astori... - ilQuaderno : In un clima surreale la Fiorentina supera il Benevento 1-0. Stregoni mai domi e sfortunati -

(Di domenica 11 marzo 2018) In una giornata in cui hanno prevalso emozioni e lacrime in ricordo di Davide #astori la #vince contro ildavanti ai propri tifosi, i viola sono apparsi molto scossi e senza energie dopo una settimana che li ha visti soffrire per la scomparsa del loro amato. Ancora una volta ha vinto Davide Astori Nella 28esima giornata del campionato di Serie A latorna alla vittoria e lo fa con una rete del sostituto naturale del, quel Victor Hugo che non poteva scegliere momentoper trovare la prima rete in maglia viola dedicando cosìla rete al compagno scomparso. Pioli ha dato spazio al 3-5-2 inserendo dal primo minuto Riccardo Saponara che con ilviola aveva un rapporto che andava ben oltre il campo, non è un caso che molto spesso Davide cercava di incitare e sostenere il trequartista viola che calcisticamente sta vivendo un ...