La bufala del reddito di cittadinanzaDi Maio premier dimostri come se la cava

Reddito di cittadinanza M5s - code moduli di richiesta/ bufala della fake news : Caf Puglia - “decine di domande” : Richieste di moduli per il Reddito di cittadinanza, "ha vinto M5S": tra conferme e polemiche per la proposta di Luigi Di Maio. Scatta la "Bufala" della fake news: tra social e ironie(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Previsioni Meteo - la grande bufala del ”Burian Bis” : ecco l’analisi di MeteoWeb per Marzo 2018 : È ormai diventata virale la notizia Meteo che prevede il ritorno del forte Burian con gelo e neve pronti ad invadere l’Italia intorno al 20 Marzo. Ci chiediamo quale sia la reale fonte di una previsione così dettagliata, ma noi che ci occupiamo di Meteo di tutto questo non ne’ abbiamo notizia, e tuttavia nessun Meteorologo sano di mente farebbe Previsioni come quelle che in tanti di voi avete letto e condiviso nei social network in ...

Festa delle donne - la vera storia - e la bufala del rogo in fabbrica - : Sono tante le fake news che circolano in rete sull'origine dell'8 marzo. Come l'episodio del rogo in fabbrica. Ecco come e quando nasce la Giornata internazionale della donna

Davide Astori - la verità sul rinnovo del contratto per aiutare moglie e figlia : Malagò rettifica la bufala : L'ovazione di migliaia di tifosi sul web era già partita davanti alla decisione della Fiorentina di rinnovare il contratto del capitano Davide Astori dopo la sua morte. A tutti è sembrato un gesto di ...

Spopola Alessandro Boldrini e la Ferrari del figlio di Laura : bufala da fake news? : Si parla tanto delle elezioni del 4 marzo e dell'inconfutabile sconfitta del Centro Sinistra, ma questo evidentemente non ha frenato le fake news come quella relativa ad Alessandro Boldrini, figlio presunto di Laura e al centro di una bufala decisamente divertente. La catena Facebook, infatti, ci mostra un ragazzo posizionato accanto ad un'auto di grossa cilindrata, come riportato da prefissoitalia.it, etichettandolo da subito come "parente" del ...

La bufala delle 500mila schede con una croce sul simbolo del PD trovate in Sicilia : Pubblicata da un sito di notizie false, è stata diffusa da una pagina Facebook e da un deputato del Movimento 5 Stelle The post La bufala delle 500mila schede con una croce sul simbolo del PD trovate in Sicilia appeared first on Il Post.

La Repubblica del Kekistan - bufala che ha fatto gridare al neonazismo nella Lega : Una burla, una presa in giro, uno scherzo, o come si dice nel gergo di internet una trollata. Questo è ciò che è accaduto ad un raduno della Lega Nord. Ma quello che spaventa di più, è la leggerezza con cui questo bluff si è trasformato in una vera e propria fake news, che va ad alimentare il clima politico rovente di questi giorni, troppo spesso sfociato in episodi di violenza che né i protagonisti dello scenario politico nostrano, né i mezzi ...

Tagliando antifrode su scheda elettorale : niente bufala - come funziona il voto del 4 marzo : Sono in tanti a chiedersi se il Tagliando antifrode su scheda elettorale sia una bufala o meno. La novità di scena per le elezioni politiche di questa domenica 4 marzo è oggetto di nuove catene social su Facebook ma anche via WhatsApp e visto il gran proliferare su questi canali, negli ultimi tempi, di fake news, normale ci si interroghi sulla veridicità anche del nuovo messaggio. Meglio precisare dunque che per una volta, ci troviamo di fronte ...

'I migranti ci fanno la guerra' - la bufala razzista del senatore di Forza Italia : Lucio Malan , senatore di Forza Italia e Questore del Senato, è stato protagonista di una gaffe decisamente clamorosa su Twitter: ha diffuso un'immagine decisamente improbabile di un migrante che ...

MATTEO VIVIANI E LA bufala DELL'ACCAPPATOIO RUBATO/ Video Le Iene : “Ecco come ho costruito una fake news” : MATTEO VIVIANI e la BUFALA DELL'ACCAPPATOIO RUBATO. Video Le Iene: “Ecco come ho costruito una fake news”. Le ultime notizie sul servizio della Iena, che ha spiegato quanto sia facile...(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:50:00 GMT)

La bufala su #WhatsApp delle bollette telefoniche con i 35 euro da pagare al posto di chi non lo fa : Di sicuro avrete ricevuto almeno un messaggio con il vocalist in questione, dove ci dicono di non pagare la prossima bolletta telefonica dell’energia elettrica, cosa che funzionerà solo “se lo faremo in tanti”. Si tratta di un messaggio che sta dilagando sul sistema di messaggistica WhatsApp e che ha creato in pochissimo tempo la classica catena di Sant’Antonio tra parenti e amici, indignati e pronti a divulgare un messaggio ...

La bufala della cugina di Renzi assunta come portaborse : Tempo di campagna elettorale, tempo di fake news. L'ultima che sta circolando in Rete recita così: “Questa è Francesca Renzi, cugina di...

“Aumento di 35 euro sulla bolletta della luce” : Nuova bufala Su WhatsApp : WhatsApp e la Bufala Enel, ecco la verità sui 35 euro in bolletta – Comunicato ufficiale. Ufficialmente smentita la Bufala bollette Enel dei 35 euro: la verità raccontata dall’azienda Bufala dei 35 euro nella bolletta elettrica che viaggia via WhatsApp Arriva, tanto per cambiare, una Nuova Bufala su WhatsApp. Questa volta però c’è del vero, ma […]