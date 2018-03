L' Allerta prolunga ancora | sul genovese arancione fino alle 18

Piogge - prolungata l’Allerta arancione : - Frana tra Pontedecimo e San Cipriano: chiusa una strada. Allerta arancione prolungata fino alle 18 su Genova e Savona. arancione anche per Tigullio e Spezzino, con termine alle 20 |

Allerta meteo Toscana : codice giallo prolungato fino a domani : A causa di due perturbazioni che stanno interessando la regione, la Sala operativa ha prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e mareggiate fino alle 23.59 di domani. Tra la giornata di oggi, e quella di domani si attendono rovesci e temporali sparsi. Venti moderati-forti di Libeccio e mare localmente agitato con mareggiate sulla costa dall’Alta Versilia fino a Piombino e tutto l’Arcipelago. Tra il ...

Allerta neve prolungata nell’entroterra. Autostrada - gelo e disagi | : Pioggia gelata in A26, A7 e A1. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori |

Allerta neve prolungata nell’entroterra : Pioggia gelata in A26, A7 e A1. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori |

Allerta meteo Liguria : ancora neve - Allerta prolungata fino alle 18 : Continua la fase di maltempo di stampo invernale che interessa buona parte della Liguria. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal e prolungata secondo fino alle 18 di oggi. Dopo il temporaneo miglioramento di venerdi’ in queste ore un nuovo peggioramento interessa la Liguria con piogge lungo la costa e nevicate, anche intense nelle zone interne. Precipitazioni diffuse, localmente a ...

Allerta neve prolungata | : L’Allerta è arancione nell’interno del Savonese e del Genovesato. Ieri nodo ferroviario al collasso: le testimonianze dei viaggiatori |

Castellammare - Atteso freddo e neve nella notte : Allerta meteo prolungata fino a domani : Castellammare - domani scuole chiuse? E' una fake news! E' falsa l'ordinanza che gira sui social Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Terme di Stabia, il centrodestra: «Rischio speculatori: ...

Meteo in Toscana - neve a quote collinari. Prolungata l'Allerta / VIDEO : Firenze, 22 febbraio 2018 - Prolungato il codice arancione per neve sull' Alto Mugello e nel comune di Sambuca Pistoiese fino alle 23.59 di venerdì 23 febbraio. La Sala operativa della Protezione ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata la criticità per neve - “attenzione alle gelate” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’allerta è stata aggiornata secondo le seguenti modalità: GIALLA per neve nei comuni interni di B e nelle ZONE D ed E fino alle 12 di domani, venerdì 22 febbraio. È invece cessata l’allerta per i comuni interni di A, C e per i comuni costieri della zona B. LA SITUAZIONE: una profonda area depressionaria ...

Allerta Meteo Liguria : modificata e prolungata la criticità per neve - ecco bollettino e previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: ZONA B (COMUNI INTERNI): Allerta GIALLAfino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLAfino alle 18 di oggi, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO, poi Allerta ARANCIONE fino alle 9 di DOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ZONA E: Allerta GIALLA fino alle 9 ...

Allerta ghiaccio e neve - prolungato codice giallo : Continua l'afflusso di aria fredda e instabile in Toscana e si prolunga, pertanto, il codice giallo su tutta la Regione anche domani (29 dicembre) per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ...

Allerta meteo prolungata in Liguria (per pioggia e neve) : Genova, 27 dic. (askanews) Allerta meteo prolungata in Liguria. La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 19 di oggi l'Allerta gialla per piogge diffuse e temporali in quasi tutta la ...