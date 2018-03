Juventus-Udinese 2-0 | Dybala non si ferma più

Serie A Juventus-Udinese 2-0 - il tabellino : TORINO - La Juventus batte 2-0 l'Udinese con una doppietta di Dybala. I bianconeri tornano momentaneamente al primo posto, a +2 sul Napoli di Sarri , 71 punti contro 69, che questa sera affronterà l'...

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala straripante : 11° successo di fila per Allegri : Juventus-Udinese 2-0: cronaca, tabellino e statistiche IL RADDOPPIO - Servono solo 4 minuti della ripresa alla Juventus per archiviare definitivamente la pratica. Dopo aver attirato le attenzioni ...

Video Gol Juventus-Udinese 2-0 : Highlights e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato Finale Juventus-Udinese 2-0: Cronaca e Video Gol Dybala 28^ Giornata Serie A 11 Marzo 2018. All’Allianz Stadium la Juventus sconfigge agevolmente l’Udinese di Oddo grazie ad una doppietta di Paulo Dybala: il risultato finale è 2-0. Partita sostanzialmente mai in bilico, con i bianconeri che dominano in lungo ed in largo per tutto l’arco della partita, nonostante in campo ci siano le cosiddette “seconde ...

Pagelle/ Juventus-Udinese (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Juventus - un meraviglioso Dybala stende l'Udinese : 2-0 : TORINO - Senza cadere di nuovo nella trappola dei paragoni e nella vertigine delle iperboli, bisogna comunque trovare il modo di esaltare Paulo Dybala e il suo ritorno alla modalità fuoriclasse ...

Juventus-Udinese 2-0 - i bianconeri non si fermano più - le pagelle : Con un goal per tempo la Juventus si sbarazza della pratica Udinese. A segnare con una splendida punizione Dybala. Da segnalare il rigore di Higuain parato da Bizzarri con un grande intervento. Nella ripresa è ancora il forte argentino a chiudere la pratica su assist di Higuain. Udinese poco pericoloso. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Juventus-Udinese 2-0, i bianconeri non si fermano più, le pagelle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus-Udinese 2-0 : doppio Dybala stende i friulani. Higuain sbaglia dal dischetto : La Juventus batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie a una doppietta di Dybala e vola in testa alla classifica in attesa della partita tra l'Inter e il Napoli. Higuain sbaglia un...

Juventus-Udinese 2-0 : Dybala - super doppietta : Tutto facile per la Juve, che con un grande Dybala batte 2-0 l'Udinese e , in attesa del posticipo serale Inter-Napoli, torna momentaneamente in testa alla classifica. Fa tutto Dybala: prima la ...

Juventus-Udinese 2-0 : pagelle e tabellino in diretta live : Juventus-Udinese, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Juventus-Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : Dybala vicino alla tripletta : Diretta Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:32:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : doppietta di Dybala! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Diretta/ Juventus-Udinese (risultato live 1-0) streaming video e tv : Bizzarri para rigore a Higuain! : Diretta Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:41:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 1-0) streaming video e tv : capolavoro di Dybala su punizione! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:25:00 GMT)

Juventus-Udinese - gol Dybala : gioiello su punizione dell’argentino ‘alla Del Piero’ [VIDEO] : Juventus-Udinese, gol Dybala – Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Udinese che hanno regalato già grosse emozioni. Prima della partita brividi per il minuto di silenzio, lacrime da parte di Buffon e di De Sciglio. Poi parola al campo e la Juventus passa in vantaggio, punizione perfetta da parte di Dybala, per l’argentino rete ‘alla Del Piero’. Juventus-Udinese, gol ...