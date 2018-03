Juventus | sorpasso sul Napoli | Dybala firma lo scatto scudetto

Juventus - Chiellini : 'Settimana decisiva in campionato - vogliamo il sorpasso' : ... Chiellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sul momento attraversato dagli uomini di Allegri e parlando degli elementi decisivi per arrivare al successo. "Siamo ...

Juventus-Atalanta dalle ore 18 La Diretta i bianconeri provano il sorpasso sul Napoli : La Juventus campione d'Italia in carica torna a giocare nel proprio stadio dopo il derby giocato in casa del Torino ed ospita l'Atalanta di Gasperini. I padroni di casa devono vincere per scavalcare ...

Fiorentina-Juventus 0-2 - sorpasso al Napoli tra le polemiche : rigore tolto ai viola per fuorigioco dubbio : I gol di Bernardeschi e Higuain nella ripresa permettono alla Juventus di passare in casa della Fiorentina e, in attesa di Napoli-Lazio, di prendersi almeno per qualche ora la vetta della classifica....

Quote scudetto - sorpasso della Juventus : il settimo tricolore è dato a 1 - 85 : Quote scudetto 2017-2018. Grazie alla vittoria ottenuta ieri in serata contro il Benevento il Napoli ha saputo rispondere con convinzione alla sonante vittoria (7-0) della Juventus contro il Sassuolo. Gli uomini di Sarri restano quindi in testa alla classifica, ma la situazione resta ancora apertissima. Nonostante il primato degli azzurri, i bookmakers ritengono più probabile […] L'articolo Quote scudetto, sorpasso della Juventus: il ...

Il Napoli risponde alla Juventus : basta Mertens per il sorpasso : Il duello a distanza tra la Juve e il Napoli va avanti senza sorprese: al temporaneo allungo dei bianconeri (7-0 sul Sassuolo) gli azzurri hanno risposto vincendo il derby a Benevento. Pronostici...

Benevento-Napoli 0-2 - controsorpasso degli azzurri alla Juventus : E' della banda Sarri il Derby della Campania: decidono Mertens e Hamsik, che portano i partenopei a quota 60 punti in classifica Benevento-Napoli, rivivi la diretta Serie A oggi live: risultati, ...

Calciomercato Juventus - Pellegri si allontana : sorpasso del Monaco : Pietro Pellegri verso il Principato: il giovanissimo attaccante del Genoa potrebbe presto dire sì al Monaco. Il club monegasco potrebbe avere infatti superato definitivamente nelle ultime ore la ...