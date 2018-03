Juventus | doppio Dybala e per ora + 2 sul Napoli - Classifica  Lazio | super tacco di

Juventus-Udinese 2-0 : doppio Dybala stende i friulani. Higuain sbaglia dal dischetto : La Juventus batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie a una doppietta di Dybala e vola in testa alla classifica in attesa della partita tra l'Inter e il Napoli. Higuain sbaglia un...

DIRETTA / Juventus Napoli Primavera (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Zerbin! : DIRETTA Juventus Napoli Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Buon momento per i bianconeri che provano a blindare i playoff(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Juventus - doppio infortunio : out Higuain e Bernardeschi : Arrivano 3 punti contro il Torino nel derby della Mole, ma la Juventus purtroppo dovrà rinunciare a due pedine pesantissime: Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi. Il primo uscito pochi minuti dopo l'inizio di gara e il secondo - subentrato all'argentino - si è fermato nei minuti conclusivi del match.I primi esamiA poche ore dalla fine della partita la Juventus fa sapere che l'attaccante della Juve Gonzalo Higuain ha subito un ...

Juventus - le pagelle : Buffon e Chiellini - doppio errore sui gol degli Spurs : Buffon 5 Ottimo riflesso sul colpo di testa di Kane da un metro, male in uscita sempre su Kane nell'azione del primo gol inglese, peggio sul 2-2: posizione la barriera in modo non ottimale e prende ...

Juventus-Tottenham 2-1 - doppio Higuain - poi Kane : non solo Olimpiadi su Eurosport : ... è necessario un abbonamento per usufruire al meglio della nostra offerta: live-streaming e repliche on demand. 4, Qual è la differenza tra il login di Eurosport Player e il login di Eurosport.com? ...

LIVE Fiorentina-Juventus - cronaca e risultato in tempo reale : il raddoppio di Higuain : Campionato alla Juve, ma ' Fiorentina-Juventus diretta tv e LIVE streaming, dove vedere la partita oggi 9 Febbraio Fiorentina-Juventus probabili formazioni: l'ex viola Bernardeschi in campo dal 1 ? ...

Juventus-Sassuolo 7-0 - triplo Higuain e doppio Khedira. Tutto facile per i bianconeri : TORINO - Tutto come previsto: con il Sassuolo la Juve ha vinto facile , e l'aggettivo 'facile' non rende l'idea, e sopratTutto gli emiliani non hanno fatto nulla, ma proprio nulla, per smentire le ...

Cagliari - doppio colpo a centrocampo : arriva Cofie - preso Caligara dalla Juventus : Il Cagliari ha messo a segno un acquisto molto interessante in prospettiva futura in queste ultime ore di calciomercato. La squadra del presidente Giulini ha prelevato a titolo definitivo il giovane centrocampista Caligara dalla Juventus. Ma non è tutto, il Cagliari, secondo quanto rivelato da Skysport, ha preso anche Isaac Cofie dal Genoa, calciatore di rottura ideale da affiancare a Cigarini. Il centrocampo del club sardo è stato dunque ...

Calciomercato Juventus/ News - doppio colpo a centrocampo : ecco Emre Can e Pellegrini - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo, arrivano Emre Can e Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Juventus/ News - doppio colpo a centrocampo : ecco Emre Can e Pellegrini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: doppio colpo a centrocampo per l'estate, arrivano Emre Can dal Liverpool e Lorenzo Pellegrini dal Sassuolo.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:08:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Marotta e Paratici proiettati al futuro : pronto un doppio colpo da 80 milioni! : 1/11 LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo Video : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La #Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : blitz per chiudere un doppio colpo : Durante la sosta del campionato, i giocatori si riposano e i dirigenti lavorano incessantemente sul mercato. La Juventus ha deciso di cedere Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, ma è molto attiva anche in entrata. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno facendo un gran lavoro; il primo obiettivo per gennaio resta sempre Emre Can, ma è molto più probabile che il centrocampista del Liverpool arrivi a Torino a parametro zero nella prossima ...

Juventus-Can - l'affare è doppio. Inter - Rafinha primo obiettivo : la rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport, infatti, in apertura omaggia Massimiliano Allegri, sempre più protagonista della sua Juventus: "Juve, mai così Max - scrive la Rosea - Allegri decide più degli assi e vince ...