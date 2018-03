Juve e Milan | due sfide per lo scudetto e l' Europa

Genoa - Ballardini : 'Dopo Juve e Napoli c'è il Milan. Serviranno cuore e intensità' : Genova. 'Il Milan ? È una squadra che ora è molto chiara, per il gioco che hanno e per l'umiltà. Insieme a Juve e Napoli è la squadra che dà la sensazione di essere forte, se non è alla loro pari, ...

Milan - Raiola parla di Bonaventura con la Juve. E spunta un altro club : Mino Raiola ha parlato dell'idea Jack Bonaventura con la Juventus. Lo fa sapere Ciro Venerato di Rai Sport , il Milan però non vorrebbe privarsene ma Raiola ha fatto presente che su Bonaventura c'è anche un top club tedesco, riconducibile al Borussia Dortmund .

Lazio - Inzaghi : 'Squadra delusa dopo le sfide con Milan e Juventus. Dinamo? Non li sottovalutiamo' : Ottavi di finale di Europa League, la Lazio si prepara ad affrontare la Dinamo Kiev per provare a proseguire il cammino europeo. Tutto pronto per la partita d'andata, in programma allo stadio Olimpico.

Malagò - derby? Se Milan e Juve avanti... : "Fasciamoci la testa nel momento quando eventualmente capiterà - prosegue il numero uno dello sport italiano - una cosa che comunque auguro alle due squadre e in assoluto al calcio italiano. Tanto è ...

Raiola : 'Offerte anche per Bonaventura'. La Juve osserva - ma il Milan è sereno : L'agente italo-olandese, intervistato da Rai Sport , ha seminato nuovi dubbi sul futuro di Gigio Donnarrumma e su quello di un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura: ' Gigio ha scelto di restare ...

Biglietti Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : La Finale della Coppa Italia sarà Juventus-Milan. Le due squadre sono arrivate all’epilogo della manifestazione dopo un cammino cominciato dagli ottavi di Finale, come spetta alle prime otto classificate della Serie A. Cammino tutto sommato agevole per i bianconeri, che si sono sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta, senza subire alcuna rete in quattro incontri. La squadra di Massimiliano Allegri ha la concreta possibilità di vincere il ...

Arbitri : Lazio-Juventus a Banti - Napoli-Roma a Massa - Di Bello per Milan-Inter : ROMA - Saranno Luca Banti , Davide Massa e Marco Di Bello a dirigere i tre big match della 27esima giornata di Serie A. Lazio-Juventus , anticipo in programma sabato alle 18, è stato affidato al ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e la data : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 9 MAGGIO: 20.45 Finale Coppa Italia 2018 Juventus vs ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e la data : Juventus-Milan sarà la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. L’atto conclusivo della competizione nazionale si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, ormai sede tradizionale dell’evento: mercoledì 9 maggio (ore 20.45) le due squadre di sfideranno in una partita secca per decidere chi potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare un importante traguardo stagionale. I bianconeri sono alla quarta Finale consecutiva: hanno vinto le ...

Pronostici Serie A 27ª giornata : Lazio-Juventus - Napoli-Roma e Milan-Inter : Lazio-Juventus, Napoli-Roma e Milan-Inter sono le tre partite dai Pronostici più difficili della 27esima giornata di Serie A. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei Pronostici. Lazio-Juventus, vedremo tanti gol? Quello ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Juventus-Milan è la finale - eliminate Atalanta e Lazio : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:21:00 GMT)

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Partita secca all’Olimpico di Roma : Sarà Juventus-Milan la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo tra due grandi del nostro calcio e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Se, infatti, sulla carta i bianconeri sono favoriti, in una Partita secca tutto può accadere e la ...