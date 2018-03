Juve | Dybala | ' Questo campionato dipende da noi'

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala non si ferma più : La Joya prosegue nel suo momento magico: prima la punizione nel sette, poi il gol su assist perfetto di Higuain. Il Pipita riscatta così il rigore fallito nel primo tempo Serie A live, le partite di ...

Juve - Allegri : 'Il rigore doveva tirarlo Dybala. In Champions voglio evitare il Real Madrid. Su Cuadrado...' : Max Allegri , allenatore della Juventus , parla ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese: 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il ...

Paulo Dybala fa volare la Juve anche in campionato : Vincono Fiorentina, Juve e Crotone. Questi i risultati della giornata 28 del campionato di calcio di Serie A: Roma-Torino 3-0

Doppio Dybala - la Juve vola in testa : Undicesima vittoria di fila della Juventus in Serie A che permette il momentaneo sorpasso al Napoli in vetta alla classifica in attesa del posticipo di San Siro di stasera dove gli azzurri faranno ...

Dybala trascina la Juventus Immobile salva la Lazio a Cagliari : Una doppietta della Joya contro l'Udinese lancia i bianconeri, con una partita da recuperare, a +2 sul Napoli (in serata di scena in casa dell'Inter). Il capocannoniere del campionato agguanta il pari biancoceleste al 5' di recupero. Colpo Atalanta a Bologna. Il Crotone, battendo rotondamente la Sampdoria, raggiunge al terz'ultimo posto Sassuolo e Spal che pareggiano tra loro

Juventus-Udinese 2-0 - Dybala straripante : 11° successo di fila per Allegri : Juventus-Udinese 2-0: cronaca, tabellino e statistiche IL RADDOPPIO - Servono solo 4 minuti della ripresa alla Juventus per archiviare definitivamente la pratica. Dopo aver attirato le attenzioni ...

Juventus - doppio Dybala e (per ora) + 2 sul Napoli - Classifica Lazio - super tacco di Immobile : Show della Joya con un capolavoro su punizione e un tiro da dentro l’area. Il Pipita fallisce un rigore

Juventus - un meraviglioso Dybala stende l'Udinese : 2-0 : TORINO - Senza cadere di nuovo nella trappola dei paragoni e nella vertigine delle iperboli, bisogna comunque trovare il modo di esaltare Paulo Dybala e il suo ritorno alla modalità fuoriclasse ...

Juve - con un doppio Dybala sorpassa (per ora) il Napoli Lazio - super tacco di Immobile : Show della Joya con un capolavoro su punizione e un tiro da dentro l’area. Il Pipita fallisce un rigore

Juventus-Udinese 2-0 : doppio Dybala stende i friulani. Higuain sbaglia dal dischetto : La Juventus batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie a una doppietta di Dybala e vola in testa alla classifica in attesa della partita tra l'Inter e il Napoli. Higuain sbaglia un...

Juventus-Udinese 2-0 : Dybala - super doppietta : Tutto facile per la Juve, che con un grande Dybala batte 2-0 l'Udinese e , in attesa del posticipo serale Inter-Napoli, torna momentaneamente in testa alla classifica. Fa tutto Dybala: prima la ...

Diretta/ Juventus-Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : Dybala vicino alla tripletta : Diretta Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:32:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 2-0) streaming video e tv : doppietta di Dybala! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:07:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus-Udinese (risultato live 1-0) streaming video e tv : capolavoro di Dybala su punizione! : DIRETTA Juventus-Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:25:00 GMT)