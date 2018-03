Juve | con un doppio Dybala sorpassa per ora il Napoli Lazio | super tacco di Immobile

Juventus-Udinese 2-0 - i bianconeri non si fermano più - le pagelle : Con un goal per tempo la Juventus si sbarazza della pratica Udinese. A segnare con una splendida punizione Dybala. Da segnalare il rigore di Higuain parato da Bizzarri con un grande intervento. Nella ripresa è ancora il forte argentino a chiudere la pratica su assist di Higuain. Udinese poco pericoloso. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Juventus-Udinese 2-0, i bianconeri non si fermano più, le pagelle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - Marotta : 'Pochettino? Cose infondate - non abbiamo protestato con l'arbitro' : TORINO - 'Sono degli specialisti, sono abituati a vincere e a mettere pressioni sull'arbitro, sono abituati ad avere il loro patron nel corridoio o nel tunnel degli spogliatoi prima della partita'. ...

Udinese - Jankto : 'Contro la Juve non bisogna sbagliare l'atteggiamento' : Il centrocampista dell' Udinese , Jakub Jankto , ha parlato ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus : 'Sicuramente sarà una giornata particolare. Dispiace a tutti, però dobbiamo andare avanti. Per noi è una partita dura, giochiamo contro la ...

Juve Stabia Akragas/ Streaming video e diretta tv : numeri a confronto. Orario - probabili formazioni e quote : diretta Juve Stabia-Akragas: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:50:00 GMT)

L'Udinese cerca l'impresa contro la Juventus : Dopo lo stop per la tragica morte di Astori e tre sconfitte consecutive la squadra di Oddo deve vedersela con la Juventus. Centrocampo folto, Jankto in attacco e De Paul 'falso 9' favorito su Perica

Juve - contatti con Raiola per la beffa al Milan : Secondo quanto svelato da Rai Sport , i contatti tra la Juventus e Mino Raiola stanno andando avanti. Visti gli ottimi rapporti si lavora anche per Jack Bonaventura come beffa al Milan sul mercato, ma non sarà facile.

Udinese - Oddo : 'La sfida contro la Juve? Servono lotta - sostanza e coraggio' : 'Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. È una verità. Per affrontare la Juventus ci vuole una partita di lotta, di sostanza e di coraggio'. Una settimana dopo lo stop al campionato per la ...

Juventus - Allegri : ''Con l'Udinese snodo scudetto - finora bravi ma non abbiamo ancora fatto nulla'' : TORINO - Dimenticare la gioia europea con il Tottenham , quel 'risultato straordinario ottenuto su un campo storico per il calcio', per rituffarsi nella corsa scudetto affrontando l'Udinese in uno '...

Marino : 'Suning deve colmare il gap con la Juve perché l'Inter non può...' : 'l'Inter non può mai fare una politica di basso profilo, deve assolutamente colmare il gap con la Juventus e vincere con una proprietà forte come Suning'.

Juventus - 21 convocati per la partita con l'Udinese : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura a Vinovo, mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per la sfida casalinga contro l'Udinese, in programma domani ...

Oddo : " Contro la Juve servirà coraggio" : 'Mi aspetto che la squadra abbia coraggio e voglia di dimostrare che può mettere in difficoltà un avversario forte come la Juve'. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta ...

Juve-Udinese - Allegri in conferenza : "Snodo importante - qualcuno riposerà" : "Mandzukic è recuperato, per Cuadrado e Bernadeschi altri esami". A Pochettino: "Nessun caso sulla nostra dirigenza". No polemiche su Sarri

Juve - la conferenza di Allegri LIVE : Dopo l'impresa di Wembley contro il Tottenham la Juventus vuole continuare a far bene anche in Serie A. Testa all'Udinese, prossima sfida in campionato, e al testa a testa col Napoli di Sarri. Segui ...

Juventus-Udinese - la conferenza di Allegri in diretta : L'allenatore ha ancora diversi dubbi di formazione: c'è la necessità di far riposare qualcuno dei "titolarissimi"