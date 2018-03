Judo | European Cup cadetti 2018 | Giulia Giorgi e Carlotta Avanzato trionfano a Zagabria

Judo - European Cup 2018 : tre medaglie azzurre a Zurigo con Maria Centracchio - Francesca Giorda ed Anna Righetti : Prima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di Judo, dove l’Italia ha conquistato tre medaglie. Nella categoria 63 kg, la molisana Maria Centracchio si è issata in finale dopo aver battuto nell’ordine l’olandese Michelle Benjamins (tre shido), la francese Anaël Pannetier (ippon) e l’altra transalpina Alexia Caillon (waza-ari). Solo un ippon al ...

Judo - European Cup cadetti 2018 : la Turchia domina la tappa casalinga di Antalya : Antalya ha ospitato la tappa turca dell’European Cup cadetti di Judo 2018, torneo che ha visto il dominio della nazionale di casa. La Turchia ha infatti conquistato ben venticinque medaglie, di cui sette d’oro, precedendo nel medagliere del torneo il Kazakistan, vincitore di cinque ori, e l’Azerbaigian, che ha ottenuto un titolo. Solo tre atleti italiani hanno preso parte al torneo: Alberto Dario (73 kg) e Francesco Sanapo (90 ...

Judo - European Open 2018 : doppio oro bielorusso a Praga - delusione per Lukáš Krpálek : Seconda ed ultima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso maschili. Attesissimo dal pubblico di casa, Lukáš Krpálek era il favorito per la vittoria nella categoria dei pesi massimi. Il ceco, campione olimpico nella divisione di peso inferiore, si è dovuto però accontentare della medaglia di bronzo, dopo essere stato battuto in semifinale ...

Judo - European Open 2018 : Elisa Marchiò conquista la medaglia di bronzo a Varsavia : Si è concluso domenica l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso femminile. A regalare l’unica medaglia del torneo polacco all’Italia è stata la venticinquenne Elisa Marchiò, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria +78 kg. L’azzurra ha sconfitto per ippon la padrona di casa Julia Swiatkiewicz e la ceca Markéta Paulusová, venendo ...

Judo - European Open 2018 : Augusto Meloni conquista Praga - bronzo per Emanuele Bruno. Naohisa Takato vince tra i 66 kg : Prima giornata di combattimenti per l’European Open di Praga 2018, torneo che quest’anno vede impegnate le sette categorie di peso maschili. Ad innalzare il tricolore italiano sul gradino più alto del podio è stato il ventiseienne Augusto Meloni (73 kg), già terzo nel mese di febbraio nel torneo austriaco di Oberwart, che ha così conquistato il successo più importante della sua carriera. Meloni ha subito dimostrato il suo ottimo ...

Judo - European Open 2018 : Giulia Caggiano ai piedi del podio - successi della Polonia in casa : Si è aperto sabato l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno vede impegnate le sette categorie di peso femminile. Tra le cinque azzurre impegnate in questa prima giornata (Annarita Campese e Martina Scisciola nelle 52 kg, Giulia Caggiano e Samanta Fiandino nelle 57 kg, Martina Greci nelle 63 kg), la sola Caggiano è riuscita a raggiungere le fasi finali della competizione, classificandosi alla fine quinta. La ...

Judo - European Open Roma 2018 : Rosalba Forciniti protagonista d’inizio anno - Italia orfana dell’oro casalingo : Il PalaPellicone di Ostia ospitato nell’ultimo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo Italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata Il torneo capitolino ha confermato il grande ritorno di Rosalba Forciniti: la cosentina, medagliata di bronzo a Londra 2012, ha ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : l’Italia chiude con otto medaglie in Spagna : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Reduce dalle cinque medaglie conquistate nella prima giornata del torneo, l’Italia ha aggiunto altri tre metalli alla propria collezione sui tatami iberici. Il sedicenne Giovanni Zaraca, già sul podio degli Europei di categoria lo scorso anno, ha raggiunto la finale dei 73 ...

Judo - European Open 2018 : medaglia di bronzo per Domenico Di Guida in Austria : Mentre le donne erano impegnate in quel di Ostia, la località Austriaca di Oberwart ha ospitato in questo stesso fine settimana l’omologo European Open 2018 dedicato alle categorie maschili. Se nella prima giornata di combattimenti l’Italia aveva conquistato tre medaglie di bronzo con Manuel Lombardo, Giovanni Esposito ed Augusto Meloni, quest’oggi è stato Domenico Di Guida a salire sul terzo gradino del podio nella categoria ...

Judo - European Open Roma 2018 : argento per Eleonora Geri - doppio bronzo con Carola Paissoni e Linda Politi : Il PalaPellicone di Ostia ospitato in questo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. Dopo le tre medaglie di bronzo conquistate nella giornata di ieri da Francesca Milani, Rosalba Forciniti ed Edwige Gwend, l’Italia è salita sul podio in altre tre occasioni per questa seconda giornata di ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : Luigi Centracchio vince in Spagna - quattro medaglie dal settore femminile : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Il protagonista azzurro della prima giornata è stato il quindicenne Luigi Centracchio, già vincitore lo scorso anno nel torneo polacco di Bielsko-Biala, che ha così centrato il secondo successo internazionale della sua giovane carriera. Il molisano ha esordito sconfiggendo per ...

Judo - European Open 2018 : tre bronzi azzurri nella tappa austriaca di Oberwart : Mentre le donne sono impegnate in quel di Ostia, la località austriaca di Oberwart ospita in questo stesso fine settimana l’omologo European Open 2018 dedicato alle categorie maschili. nella categoria 66 kg, Manuel Lombardo è stato il primo italiano a conquistare il podio, sconfiggendo per waza-ari il kazako Sunggat Zhubatkan, dopo essere stato sconfitto solamente dal forte azerbaigiano Orkhan Safarov ai quarti di finale (waza-ari ed ...

Judo - European Open Roma 2018 : Rosalba Forciniti dà spettacolo e conquista il bronzo al rientro internazionale. Podio anche per Edwige Gwend e Francesca Milani : Il PalaPellicone di Ostia ospita in questo fine settimana il torneo internazionale più importante organizzato sul suolo italiano, l’European Open di Roma 2018, quest’anno dedicato alle sette categorie femminili. La grande protagonista della prima giornata di combattimenti è stata certamente Rosalba Forciniti, da poco tornata alle gare con la conquista del titolo nazionale assoluto della categoria 52 kg. La trentaduenne cosentina, ...

