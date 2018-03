Jennifer Larence | Il sesso mi fa paura | non lo faccio spesso Sono terrorizzata dai

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) "Ilmi fa. Parlo come se mi piacesse, ma in realtà non lo". In un'intervista rilasciata al Sun,Lawrence parla della sua vita privata, rivelando dettagli personali. L'attrice premio Oscar ha cofessato di esseredai germi, una fobia chepregiudica i suoi rapporti sessuali."Parlo sempre di, ma la verità è che se, mi guardo indietro, le mie esperienze sessualisempre state solo con i fidanzati", dice al quotidiano britannico, "Ho anche la fobia dei germi. Se mi metto nelle condizioni di poter prendere una malattia sessualmente trasmissibile, questo vuol dire che i medicigià stati coinvolti".Anche per questo motivo, non ha una relazione da tanto tempo. Le piacerebbe trovare qualcuno, ma, dice, non è facile. Lawrence in questi giorni sta promuovendo il film "Red Sparrow". Nella pellicola si ...