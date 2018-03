Sci - Cdm : Jansrud vince superG Kvitfjell - sua la coppa di specialità : Per l'Italia l'attesa è concentrata su mercoledì per l'ultima discesa donne: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo. L'italiana ha 429 punti ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci : Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm - Innerhofer 14/o : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

A Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm : Kvitfjell , Norvegia, , 11 mar - Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto il superG di cdm di Kvitfjell davanti allo svizzero Beat Feuz e al francese Brice Roger, una sorpresa assoluta visto che è sceso ...

Sci - Jansrud vince il SuperG di Kvitfjell : la coppa di specialità è sua : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Jansrud vince superG e Coppa di specialità : Ora la Coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiter i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

A Kvitfjell - Jansrud vince superG e Cdm : Ora la coppa del mondo passerà in Svezia per le Finali di stagione ad Aare, località che nel febbraio 2109 ospiterà i Mondiali. Da mercoledì a domenica prossima gareggeranno solo i migliori di ogni ...

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : Kjetsil Jansrud vince il SuperG - Marcel Hirscher ipoteca la generale : CLASSIFICA Coppa DEL Mondo generale: Hirscher Marcel AUT 1 1494 1 874 1 620 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1205 2 710 2 495 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 776 2 562 2 214 FEUZ Beat SUI 4 716 1 622 12 94 Jansrud Kjetil NOR 5 715 5 314 43 15 45 16 1 260 2 110 PINTURAULT Alexis FRA 6 687 14 200 3 329 17 58 4 100 DRESSEN Thomas GER 7 535 3 401 15 71 8 63 MYHRER ...

Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2018 : Kjetil Jansrud trionfa in casa e vince la Coppa del Mondo! Innerhofer e Paris attardati : Kjetil Jansrud ha vinto il SuperG di Kvitfjell e ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità. Il norvegese trionfa di fronte al proprio pubblico e alza al cielo la terza Sfera di Cristallo della carriera dopo quelle del 2015 (anno in cui primeggiò anche nella classifica di discesa libera) e del 2017. Il Campione Olimpico di Sochi 2014 si è imposto con grande autorevolezza sulle nevi di casa e ha conquistato la sesta vittoria su questo ...

Sci - Super G Kitzbuhel : Svindal vince su Jansrud : Kitzbuhel, 19 gennaio 2018 " Giornata difficile a Kitzbuhel , con il maltempo che ha imperversato nelle ultime ore. Le condizioni meteo hanno imposto agli organizzatori di modificare il tracciato del ...

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Svindal vince davanti a Jansrud! Peter Fill settimo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : altro podio azzurro! Vince Pinturault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata, Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare ben sedici posizioni nella manche di slalom e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill che riesce ad agguantare una bellissima seconda ...