Ius soli | la battaglia dei genitori di Ahmed | “Gravemente malato | senza cittadinanza

Ius soli - storia di una legge mancata (e tormentata) : Approvata solo in un ramo del Parlamento, alla Camera, la legge sullo ius Soli ha vissuto il suo momento di massima visibilità negli ultimi mesi del 2017, con polemiche e dibattiti e non poche strumentalizzazioni politiche. Può essere...

Flash mob sullo Ius soli. E il Papa scrive ai bambini : Bravi : Il Vaticano ha inviato una lettera riguardante l'istituto "Pietro Allori" di Iglesias, una scuola di Cagliari che era finita sulle cronache giornalistiche qualche mese fa. Il contenuto della missiva rappresenterebbe in qualche modo un plauso del pontefice a quanto messo in campo dal plesso scolastico in questione su migranti e ius soli. "Sua Santità, che ha accolto con piacere gli elaborati e ha apprezzato i ...

Il voto è un referendum. Chi non ci sostiene farà passare lo Ius soli : Roma Il leader della Lega, Matteo Salvini, è certo dell'affermazione del centrodestra il prossimo 4 marzo e ha già pronti i primi provvedimenti da adottare qualora fosse la Lega ad aggiudicarsi il «derby» con Forza Italia e il segretario si insediasse a Palazzo Chigi. Le relazioni con gli alleati sono buone e, come ribadito ieri, non c'è nessun timore di inciuci e governissimi.Onorevole Salvini, domenica sarà una ...

Pd - l'appello dei musulmani a votare il partito di Matteo Renzi per avere lo Ius soli : E quel è questa 'occasione politica che Allah mette a disposizione'? Il voto per 'consolidarli sul territorio', ovvero per l'approvazione dello ius soli . Ergo, il voto per il Pd , che è la forza ...

«Ius soli e politiche di genere». Cosa chiedono i figli di immigrati al Governo che verrà : «In Italia c’è il terrore di governare, ma se non si governa si sbaglia due volte». Angelo Hu studia giurisprudenza, ha 22 anni e da tre è consigliere comunale nel municipio di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Non ha remore nel celare la disillusione nella politica, nonostante sia stato il primo cittadino di origine cinese in Italia entrando nell’amministrazione pubblica del comune che nei primi anni Novanta ha accolto suo ...

Gli islamici pro Ius soli : "Votate Pd - Allah vi vede" : Articolo che ammonisce: 'I musulmani non devono perdere questa occasione politica che Allah, l'Altissimo, mette a loro disposizione per consolidarli sul Territorio'.

Gli islamici pro Ius soli : Votate Pd - Allah vi vede : Per chi votare? Dall'alto del minareto di Milano arriva chiara e forte un'indicazione. Anzi, di più, un «suggerimento, quasi precetto», rivolto a «musulmani elettori, loro famiglie e parentele votanti». E il «quasi precetto» è questo: «Votare per chi ha sostenuto lo ius soli, in modo da partecipare alla formazione della maggioranza che Allah volendo lo approverà ...

Lo Ius soli? Sparito dai radar Pure Leu l'ha ridotto a 3 righe : «Un tradimento per non perdere voti, un'occasione persa per rendere più coesa la nostra società», tuonava Laura Boldrini all'indomani del flop dell'iter parlamentare dello ius soli. E mentre il Pd si schermiva, «non è colpa nostra, non avevamo i voti in Parlamento» e accusava i centristi e la destra, Nicola Fratoianni accorreva a puntare il dito contro «l'ipocrisia di un pezzo ...

Maltempo : Meloni - Delrio pensa a Ius soli e dimentica infrastrutture : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Viviamo di fronte a un cambiamento del clima però non è normale che con una nevicata si blocchi l’Italia perché non siamo in grado di essere una Nazione. Questi sono i risultati di governi che in questi anni sul tema delle infrastrutture non hanno dato risposte perché occupati a fare altro: probabilmente il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio non poteva risolvere questi problemi perché ...

Cittadinanza onoraria italiana per 50 figli di immigrati - così Acquaviva supera la "lacuna Ius soli" : Nel Barese cerimonia di cerimonia di consegna con la vicepresidente Unicef. "Un gesto per colmare una lacuna di questa legislatura:almeno altri 50 bambini del...

