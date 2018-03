Isola dei famosi | Bossari ignorato vuole lasciare | ecco cosa ha fatto in studio

Giucas Casella e Craig Warwick/ Isola dei Famosi - faccia a faccia tra sensitivi dopo la lite (Domenica Live) : Giucas Casella e Craig Warwick: i due sensitivi si confrontano nello studio di Domenica Live dopo la lite in diretta tv nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Pietro Tartaglione parla di Rosa e la difende : "Canne? Non ci credo nemmeno se la vedo" : Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani ha un malore e mette in allerta tutti quanti: "Ho paura di morire, perchè mi fa male il cuore?", lo sfogo con Rosa.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Gravi accuse di omofobia nei confronti di Franco all'Isola dei Famosi 2018 Video : Ieri sera è andata in onda sul canale Mediaset la puntata del reality show #Isola dei Famosi, giunto quest'anno alla 13esima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata ha messo in evidenza un problema alquanto grave che si è verificato tra due naufraghi. Stiamo parlando di Craig Warwick e #Franco Terlizzi. omofobia all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Il caso di Franco Terlizzi Alessia Marcuzzi, dopo aver informato il naufrago Franco ...

Isola dei Famosi - panico in acqua : Francesca Cipriani si sente male e ha una crisi : Momenti di panico all' Isola dei Famosi per Francesca Cipriani . Durante la prova del Mejor e del Pejor si è sentita male in acqua e poi tornata a riva è scoppiata in una crisi di pianto. Francesca ...

Isola dei Famosi 2018 : Valeria Marini vola in Honduras. Naufraga o ospite inattesa? : Valeria Marini vola in Honduras: ospite inattesa o nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2018? Un fulmine a ciel sereno! A darne notizia attraverso i social è Gabriele Parpiglia, uno degli autori del reality targato Magnolia. Isola 2018: Valeria Marini in Honduras l’anteprima di Chi Sabato 10 marzo a dare le prime indiscrezioni sull’arrivo di Valeriona nazionale all’Isola dei Famosi è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo ...

Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani vincitrice? Per Maurizio Costanzo : "Ha un'arma vincente - ecco quale" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Francesca Cipriani possibile vincitrice? Tra malori e attacchi di panico, la showgirl è tra le più vere: parola di Maurizio Costanzo!(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:04:00 GMT)

Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018?/ Nuovo indizio - ma il vincitore del Gf Vip non si sbilancia : Daniele Bossari lascia l'Isola dei Famosi 2018 in anticipo? Ultime notizie, il retroscena sul possibile abbandono al reality show di Canale Cinque dell'opinionista(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:40:00 GMT)

Isola dei famosi : Franco e Simone ai ferri corti e momenti hot per l'Atzei Video : Playa Uva, Honduras: momenti di tensione all'Isola dei famosi [Video]. Franco Terlizzi e Simone Barbato sono, ormai ai ferri corti. L'ex pugile, parlando con Gaspare ed in confessionale avrebbe ammesso che tra lui e il 'mimo più famoso di Zelig' ci sarebbero delle incomprensioni insanabili. Terlizzi ha confidato 'non siamo più in sintonia, oramai e preferisco lasciare stare, evitare anche di guardarlo, e non arrabbiarmi'. Poi continua, 'non ho ...

EVA HENGER - PASSIONE A L'Isola dei FAMOSI?/ "Deformata la realtà - ora querelo. Alessia Mancini? Non era con me : Eva HENGER svela importanti indizi sull'identità dei due naufraghi che avrebbero vissuto momenti di PASSIONE in Honduras a L'ISOLA dei famosi 2018. I nomi verranno presto a galla?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Valeria Marini all’Isola dei Famosi : scontro con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: […] L'articolo Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca ...

