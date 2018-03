Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani vincitrice? Per Maurizio Costanzo | Ha

Isola dei Famosi - ufficiale : Valeria Marini sbarca in Honduras! : Valeria Marini è pronta a salpare a L’Isola Dei Famosi. Durante la prossima diretta, la giunonica bionda approderà nelle spiagge honduregne. Quale sarà la missione della donna? Spetta a voi scoprirlo! Incredibile, ma vero! Valeria Marini in queste ore è già sull’aereo pronta a salpare nella tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. A dare le notizia ufficiale è il settimanale di gossip,”Chi”. Dopo la vicenda ...

Isola dei famosi : Franco e Simone ai ferri corti e momenti hot per l'Atzei Video : Playa Uva, Honduras: momenti di tensione all'Isola dei famosi [Video]. Franco Terlizzi e Simone Barbato sono, ormai ai ferri corti. L'ex pugile, parlando con Gaspare ed in confessionale avrebbe ammesso che tra lui e il 'mimo più famoso di Zelig' ci sarebbero delle incomprensioni insanabili. Terlizzi ha confidato 'non siamo più in sintonia, oramai e preferisco lasciare stare, evitare anche di guardarlo, e non arrabbiarmi'. Poi continua, 'non ho ...

Daniele Bossari abbandona L’Isola dei Famosi! : La novella ci è giunta fresca fresca in queste ore! A quanto pare Daniele Bossari ha deciso di abbandonare L’Isola Dei Famosi in qualità di opinionista! Per quale motivo? La verità vi sconvolgerà! Daniele Bossari è stato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip con il 52% di preferenze rispetto a Luca Onestini. Successivamente gli autori della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, gli hanno proposto di ...

EVA HENGER - PASSIONE A L'Isola dei FAMOSI?/ "Deformata la realtà - ora querelo. Alessia Mancini? Non era con me : Eva HENGER svela importanti indizi sull'identità dei due naufraghi che avrebbero vissuto momenti di PASSIONE in Honduras a L'ISOLA dei famosi 2018. I nomi verranno presto a galla?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Valeria Marini all’Isola dei Famosi : scontro con Francesca Cipriani : Isola dei Famosi, arriva Valeria Marini: si prevede uno scontro con Francesca Cipriani Grossa novità in arrivo all’Isola dei Famosi. Sta per sbarcare in Honduras Valeria Marini. O almeno così ha rivelato su Internet Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Il giornalista si è dimostrato nelle ultime settimane una fonte più che attendibile: […] L'articolo Valeria Marini all’Isola dei Famosi: scontro con Francesca ...

Valeria Marini arriva all’Isola dei Famosi come guest-star : L’Isola dei Famosi anticipazioni: arriva Valeria Marini Poco fa il noto direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop sui social, che ha lasciato tutti senza parole. Difatti l’ex opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, sul suo profilo personale del noto social network instagram, ha pubblicato una foto di Valeria Marini, e nella didascalia ha annunciato quanto segue: “Valeria Marini entra ...

Max Biaggi niente sorpresa a Bianca sull’Isola dei famosi : Bianca Atzei durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” ha avuto dei momenti di nostalgia e dolore, pensando alla fine della sua storia d’amore, ma è stata in grado di superarli grazie anche all’aiuto di Filippo Nardi. I due si sono lasciati poche settimane prima della partenza di Bianca per il reality. La cantante ha detto che la decisione presa di Biaggi è avvenuta da un giorno all’altro, proprio dopo il grave ...

Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi per colpa di Alessia Marcuzzi? : Isola dei Famosi: Daniele Bossari se ne va a causa di Alessia Marcuzzi? Daniele Bossari lascia L’Isola dei Famosi 2018? E’ stata questa l’indiscrezione lanciata dal portale di gossip Tuttosulgossip.it poco fa. Un’indiscrezione, che se confermata avrebbe proprio del clamoroso. Difatti, secondo il portale, Bossari, dopo il termine dell’ultima puntata del reality show vip, pare si sia lamentato con gli autori per via ...

Daniele Bossari forse abbandona l’Isola dei famosi : Dopo il caso Monte – Henger scoppia una nuova polemica sul programma l’isola dei famosi. “L’opinionista Daniele Bossari potrebbe abbandonare la trasmissione”, è l’indiscrezione che corre sul web. Secondo il sito “Tuttosulgossip”, la decisione di Bossari deriverebbe da un forte malcontento esploso durante una delle puntate del reality. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Bossari, preferendo ...

Isola dei Famosi - Valerio Staffelli nella bufera : 'Sei strafatto?' : Valerio Staffelli da 'paladino' del canna-gate alla bufera. L'inviato di Striscia la Notizia, che starebbe cercando di fare luce sul caso marijuana scoppiato all' Isola dei Famosi , sarebbe finito ...

