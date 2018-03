Iran | precipita jet con 11 a bordo | tornavano dall' addio al nubilato di una giovane

Iran - localizzato aereo precipitato : il relitto è sul monte Dena : “Un elicottero delle Guardie della rivoluzione ha localizzato questa mattina il relitto dell’aereo sul monte Dena. Da ieri i droni hanno iniziato a studiare attentamente l’area nella quale l’aereo è precipitato e questa mattina due elicotteri sono stati inviati sul luogo dell’incidente“, nel sud ovest dell’Iran: lo ha reso noto questa mattina il portavoce Ramezan Sharif. L’aereo è precipitato ...

