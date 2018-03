: Iran, condannata a due anni di prigione attivista anti-hijab - repubblica : Iran, condannata a due anni di prigione attivista anti-hijab - NotizieIN : Iran: condannata spia 'di sua maestà' - Agendadonne : Iran, attivista contro il velo condannata a due anni -

Un cittadinoiano con doppia nazionalità britannica è stato condannato a sei anni di carcere per spionaggio in favore dei servizi segreti di Londra. Lo ha annunciato il procuratore di Teheran, Abbas Jafari Dolatabadi. L'non riconosce le doppie nazionalità, e dunque non è prevista in questi casi assistenza consolare. Sono diversi i casi di cittadini con doppia cittadinanza arrestati da quando si è chiuso l'accordo sul nucleare.(Di lunedì 12 marzo 2018)