Iran | cade jet privato turco | 11 morti

Cade aereo in Iran - nessun sopravvissuto : Periodo decisamente brutto per l'aviazione civile. Dopo il disastro aereo avvenuto soltanto qualche giorno fa in Russia, l'11 febbraio, anche in Iran un aereo si è schiantato. L'impatto si è verificato contro il monte Dena domenica 18 febbraio, senza che nessuno dei passeggeri e del personale di bordo sia riuscito a salvarsi. Il comunicato è stato diramato da Abed Zadeh, capo dell'organizzazione dell'aviazione civile Iraniana, durante una ...

Iran - cade aereo di linea della Aseman Airlines : morti i 66 passeggeri a bordo - Video : lla compagnia Aseman Airlines è precipitato nei pressi di Samirom, nella provincia di Isfahan. Era partito da Teheran ed era diretto a Yasuy

Milan - occhi puntati su Herrera : contratto in scadenza nel 2019. ServIranno 20-25 milioni : Milan, occhi puntati su Herrera: contratto in scadenza nel 2019. Serviranno 20-25 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, occhi puntati SU Herrera- Il Milan si rilancia nella corsa all’Europa e punta i radar sulla prossima finestra di mercato estiva. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri sarebbero pronti a tentare l’assalto ad ...

I robot aspirapolvere di iRobot ti dIranno dove la copertura del Wifi è scadente : I robot aspirapolvere di irobot tracceranno il tuo Wifi sulla mappa e ti notificheranno dove la copertura del Wifi è scarsa Vuoi sapere la copertura del Wifi di Casa? Te lo dice l’aspirapolvere I robot aspirapolvere si stanno diffondendo moltissimo in questo periodo se ne vendono di tutti i tipi e prezzi. Il produttore irobot è […]

I robot aspirapolvere di Roomba ti dIranno dove la copertura del Wifi è scadente : I robot aspirapolvere di Roomba tracceranno il tuo Wifi sulla mappa e ti notificheranno dove la copertura del Wifi è scarsa Vuoi sapere la copertura del Wifi di Casa? Te lo die Roomba I robot aspirapolvere si stanno diffondendo moltissimo in questo periodo se ne vendono di tutti i tipi e prezzi. Il produttore irobot […]