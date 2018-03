Inter | Spalletti verso una doppia esclusione sorprendente contro il Napoli

Inter - Spalletti : 'Voglio la gara perfetta' : Luciano Spalletti ha le idee chiare per la sfida di San Siro col Napoli: 'Serve una gara perfetta'. E su Sarri: 'Il suo calcio è quello che ha più consensi'. Napoli. 'Loro arriveranno arrabbiati per ...

Inter - Spalletti : “Astori lascia segno infinito” : “Ci lascia in eredità l’esempio di come la lealtà renda più sottile il confine dell’essere avversari. Tutti lo salutavano quando lo incontravano. E’ una cosa che ti lascia il segno e sarà un segno infinito”. Così l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ricorda il capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso domenica scorsa. “Avvenimenti come quello di domenica ti rimangono addosso ...

Inter - Spalletti : "Non firmo per il pareggio. Napoli? Pericoloso perchè veloce e tecnico" : L'eco della festa per i 110 anni della società è ancora vivo in Luciano Spalletti che, tuttavia, deve volgere gli occhi al futuro prossimo, alla gara contro il Napoli. La sfida contro i partenopei è ...

Inter-Napoli - la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : Dopo il 2-0 al Benevento e la sosta forzata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori, l'Inter è pronta ad affrontare un'altra, decisiva prova della sua stagione. A San Siro, domenica sera, ...

Inter - Spalletti prepara la mossa sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter ha cominciato a preparare la sfida contro il Napoli nel match valido per il posticipo della ventottesima giornata di campionato, che andra' in scena allo stadio Meazza, domenica prossima, alle ore 20:45. Quest'oggi la squadra ricomincera' la preparazione dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti, che ha cominciato gia' a pensare alla formazione da schierare in campo contro i partenopei. Inter che vuole ...

Inter - Spalletti : 'Il derby? Avremmo voluto giocare assolutamente' : 'Noi Avremmo voluto giocarlo assolutamente questo derby', dice l'allenatore dell 'Inter Luciano Spalletti alla festa dei 110 anni del club nerazzurro. Il riferimento del tecnico è alla stracittadina ...

110 anni Inter - Spalletti : 'Dobbiamo vincere per continuare la gloriosa storia del club' : Le celebrazioni per una serata speciale: l'Inter compie 110 anni e a Milano il mondo nerazzurro " con campioni del presente, dirigenti e tanti dei giocatori che in passato hanno scritto la storia di questa società " si ritrova per festeggiare al meglio il compleanno del club. ...

Inter - Spalletti : 'Il derby? Avremmo voluto giocare assolutamente' : 'Noi Avremmo voluto giocarlo assolutamente questo derby', dice l'allenatore dell 'Inter Luciano Spalletti alla festa dei 110 anni del club nerazzurro. Il riferimento del tecnico è alla stracittadina ...

Sky - Verso Inter-Napoli - Spalletti ha tutti a disposizione : la probabile : Come riporta Sky Sport cerca rilancio Borja Valero dall'inizio, smaltito il lieve affaticamento che lo ha condizionato nell'ultimo periodo. Sulla trequarti in risalita Rafinha , rimane valida, però, ...

Spalletti - colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

Cauet : 'Spalletti deve tirare fuori l'Inter da questa situazione. Da anni manca un gruppo' : Intervistato da RMC Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Banoit Cauet, parla di Luciano Spalletti e più in generale del gruppo che allena. 'Ha sempre fatto bene. Ha una certa personalità e un suo preciso modo di fare. ...

Spalletti compie 59 anni - auguri Inter : Al mister vannoi più cari auguri da parte di tutto il mondo Inter'. Buon compleanno anche da parte di Steven Zhang che suInstagram scrive in italiano 'tanti auguri Mister' insieme auna foto che li ...

Spalletti compie 59 anni : gli auguri dell'Inter : Al mister vanno i più cari auguri da parte di tutto il mondo Inter'. Buon compleanno anche da parte di Steven Zhang che - su Instagram - scrive in italiano 'tanti auguri Mister' insieme a una foto ...

Inter - l'ultima carta di Spalletti : in campionato mai fallito con le big : MILANO - Doppio allenamento per l'Inter in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli, che arriva a San Siro per riscattare la sconfitta contro la Roma per 4-2. Per il match Luciano Spalletti ...