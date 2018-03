Inter-Napoli | 28esima giornata Serie A 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Le

Inter oppure Napoli : scudetto e Champions - bivio al 100 per 100 : Stasera big-match a S. Siro, nessuno può fermarsi. Icardi&Hamsik a 99 gol in A: caccia alla tripla cifra Per Inter e Napoli è arrivato il momento della verità. Nessuna delle due squadre, questa sera ...

Probabili formazioni/ Inter Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Inter Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro grande sfida: Spalletti ritrova Icardi e Miranda, Sarri senza Ghoulam(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 05:54:00 GMT)

Inter - Icardi ricorda Astori : ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] : La morte di Davide Astori ha lasciato il segno nel mondo sportivo. Per ricordare il difensore in tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio. contro il Napoli, Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, indosserà una fascia per ricordare lo sfortunato capitano della Fiorentina. L'articolo Inter, Icardi ricorda Astori: ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie A - riscatto Napoli a San Siro? La vittoria con l'Inter vale 2 - 00 : TORINO - Quest'anno il Napoli ci ha abituati a dare tutto fuori casa. I partenopei, infatti, non hanno ancora perso lontano dal San Paolo e domani si giocano tutto nel posticipo serale contro l'Inter. ...

Inter - Icardi : contro il Napoli la fascia da capitano dedicata ad Astori : "Oggi scendiamo in campo per te. Ciao capitano". Firmato MI9. Mauro Icardi porterà con sé il ricordo di Davide Astori domani sera durante il posticipo di campionato tra la sua Inter e il Napoli. Lo ...

Probabili formazioni / Inter Napoli : chi dalla panchina? Diretta tv e notizie live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Inter Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Spalletti ritrova Icardi al 100% della condizione(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Non firmo per il pareggio. Napoli? Pericoloso perchè veloce e tecnico" : L'eco della festa per i 110 anni della società è ancora vivo in Luciano Spalletti che, tuttavia, deve volgere gli occhi al futuro prossimo, alla gara contro il Napoli. La sfida contro i partenopei è ...

Inter-Napoli - la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : Dopo il 2-0 al Benevento e la sosta forzata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori, l'Inter è pronta ad affrontare un'altra, decisiva prova della sua stagione. A San Siro, domenica sera, ...

Inter-Napoli - probabili formazioni e ultimissime : Nerazzurri e partenopei domani sera in campo a San Siro per il match clou di giornata. Spalletti ritrova Icardi e Miranda, Sarri recupera Hamisk

Inter - Moratti sta con Ronaldo : “su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso. Scudetto? Tifo Napoli” : “Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era”. Lo dice, a margine di “Tempo di Libri” per la presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli del Mondo”, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto ...

Inter - Moratti : 'Scudetto? Dico Napoli' : 'Lo scudetto? La risposta scontata è il Napoli'. Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a margine della presentazione del libro 'Inter 110', sulla corsa scudetto. L'ex numero uno ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Napoli : i due attacchi. Diretta tv e notizie live (Serie A 28^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Spalletti ritrova Icardi al 100% della condizione(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:49:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Napoli : il punto a centrocampo. Diretta tv e notizie live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Inter Napoli: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Spalletti ritrova Icardi al 100% della condizione(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Probabili Formazioni Inter-Napoli - 28°giornata di Serie A - 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Napoli, 28°giornata della Serie A 2017-18, in programma il 11-03.2018 alle ore 20.45 a San Siro, Milano.Torna Icardi, Miranda al posto di Ranocchia, tridente leggero per Sarri. Il Napoli deve riscattare la pesante sconfitta subita in casa dalla Roma. Un 4-2 che i tifosi sperano venga subito accantonato. Bisogna assolutamente ripartire e non lasciare più punti per strada. La Juventus, mercoledì prossimo, ...