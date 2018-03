Inter-Napoli 0-0 | pali ed emozioni ma nessuna rete | per la Juventus è fuga scudetto?

Serie A. Il Napoli attacca - l'Inter resiste. A San Siro finisce 0-0 ed è sorpasso Juve : Come al San Paolo un girone fa. Predominio partenopeo netto, ma l'occasione più eclatante è il palo colpito da Skriniar a inizio ripresa

28^Giornata : Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli : 0-0 a San Siro. Milan : scossa Andrè Silva - 3 punti d’oro. : 28^Giornata: Juve in testa nel segno di Dybala. L’Inter frena il Napoli: 0-0 a San Siro. Milan: scossa Andrè Silva, 3 punti d’oro. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 28^ GIORNATA- Una giornata atipica sotto tanti punti di vista. La Fiorentina batte il Benevento 1-0 e dedica la vittoria a Davide Astori in una giornata avvolta da un clima surreale. ...

Calcio : posticipo - Inter-Napoli 0-0 : 22.43 Il Napoli pareggia 0-0 al Meazza con l' Inter e vede scappare in vetta la Juve (che ha anche una gara da recuperare). Nerazzurri ora solo +5 sul Milan. I partenopei fanno subito la partita,ma per 45' non si vedono occasioni:l'Inter è attenta a contenere, l'undici di Sarri non sfonda. La ripresa invece si fa subito vibrante: Skriniar di testa coglie il palo al 48'; Insigne tira a lato di poco (51') e poi si divora una buona occasione ...

Inter-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Inter-Napoli 0-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il big match della 28^ giornata del massimo campionato di Serie A, big match che ha dato importanti indicazioni per le zone alte. La squadra di Maurizio Sarri continua a perdere punti sulla Juventus, adesso il sorpasso in classifica è definitivo ma in generale gli azzurri sono sembrano più così brillanti come nelle ultime partite. In casa nerazzurra altra brutta prestazione ma non è ...

Pagelle Inter-Napoli 0-0 : Insigne e Mertens poco lucidi - Eder entra e sbaglia molto : Inter e Napoli hanno impattato per 0-0 nel posticipo della 28a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. INTER Handanovic 6 A lungo inoperoso, il Napoli esce nel finale ma non lo mette mai veramente in difficoltà Cancelo 6,5 L’intesa con Candreva è buona, ma i due non riescono a sfondare. Contiene bene tuttavia, gli avversari. Skriniar 7 Gestisce bene il reparto, limitando molto bene Mertens. ...

