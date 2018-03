Inter-Napoli 0-0 | le pagelle di CalcioWeb

Serie A : Inter-Napoli 0-0 - Koulibaly e Skriniar sono un muro - attaccanti in giornata no - sorpasso ufficiale della Juve [FOTO] : 1/16 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Il Napoli si è spento : reti bianche contro l'Inter - la Juve va in vetta : Il Napoli, come all'andata, impatta sullo 0-0 contro una rocciosa Inter a San Siro e vede allontanarsi sempre di più i sogni scudetto. La Juve, a +1, ha sempre la partita in più con...

Pagelle Inter-Napoli 0-0 : Insigne e Mertens poco lucidi - Eder entra e sbaglia molto : Inter e Napoli hanno impattato per 0-0 nel posticipo della 28a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. INTER Handanovic 6 A lungo inoperoso, il Napoli esce nel finale ma non lo mette mai veramente in difficoltà Cancelo 6,5 L’intesa con Candreva è buona, ma i due non riescono a sfondare. Contiene bene tuttavia, gli avversari. Skriniar 7 Gestisce bene il reparto, limitando molto bene Mertens. ...

PAGELLE/ Inter-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Sfida di lusso tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e la capolista del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:35:00 GMT)

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : 0-0. Super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : partiti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI Inter-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi ...

Inter-Napoli 0-0 | La diretta Titolari con l'obiettivo di vincere : Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita...

Inter-Napoli - le formazioni ufficiali : Inter-Napoli, le formazioni ufficiali – Si conclude la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli per una partita fondamentale per la classifica. La squadra di Maurizio Sarri chiamata a riscattare il ko contro la Roma, gli uomini di Spalletti stanno attraversando un momento non entusiasmante dal punto di vista di prestazioni e risultati, ecco le scelte dei due allenatori. Inter-Napoli, le formazioni ufficiali Inter – ...

