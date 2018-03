Inter | Ausilio | ' Accordo con De Vrij? Non posso confermare'

Inter - tre big europee su Icardi : prove di rinnovo tra Ausilio e Wanda : Messaggio chiaro di Ausilio a Wanda sul fronte Icardi : 'Più si parla di rinnovo e più si rallentano le operazioni'. Il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio: ogni giorno adesso può essere quello buono per allungare l'accordo, ma soprattutto ritoccare verso l'alto l'ingaggio e la clausola rescissoria. Anche perché Icardi è stato ...

L’Inter ed il ‘caso’ Wanda Nara : Ausilio commenta così : L’Inter in campo per la gara di campionato contro il Benevento, prima del match ecco le indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Dobbiamo rientrare il lotta Champions, ma va fatto solo attraverso le prestazioni. E’ normale che si fanno analisi per cercare di capire gli errori fatti. Abbiamo fatto belle cose nella prima parte e l’ottimo lavoro fatto ci permette di essere ancora lì in corsa per il ...

Inter - Ausilio su Icardi : 'Ci sono le basi per rinnovare. Spalletti? Rimarca i meriti della squadra' : Tra campo e mercato. L'Inter punta alla Champions League e intanto prepara la squadra del futuro. Obiettivo dei nerazzurri sarà quello di riuscire a mantenere anche dopo la prossima estate Mauro ...

Inter - Ausilio : "Icardi? Continueremo insieme" : Nel pre partita di Genoa-Inter ha parlato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Uno dei temi trattati non poteva che essere il capitano dell'Inter Mauro Icardi, assente dal match contro la ...

Inter - Ausilio prima della gara contro il Genoa : il doppio annuncio su Icardi : Genoa ed Inter si stanno affrontando in un match molto importante per il campionato di Serie A, prima del match ai microfoni di Premium Sport Ausilio ha dato importanti indicazioni: “Di mercato non parlo, il patentino da allenatore non ce l’ho. Al di là degli scherzi e dei sorrisi che ci devono essere l’allenatore abbia voluto dire di finirla di parlare di mercato e di dare i giusti meriti a una squadra che fin qui ha fatto quello che le ...

Inter - Ausilio conferma l'arrivo di Lautaro Martinez e rinvia il rinnovo di Icardi : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Maradona: 'Icardi è una ...

Ausilio - con Spalletti come tutta l'Inter : ANSA, - MILANO, 11 FEB - ''Io sto sempre con il mio allenatore e lo è tutta l'Inter'': lo dice il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, a Premium Sport, poco prima del fischio d'inizio di Inter-Bologna. Il dirigente nerazzurro parla anche dell'assenza di Mauro Icardi, non convocato per infortunio: ''Sta meglio, se fosse stata l'ultima partita ...

Inter - Ausilio : 'Lautaro Martinez? Poste basi importanti. Icardi? Disposti a rinnovare' : ... vediamo cosa succederà '.Lo dichiara il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport. 'Polemica Spalletti-Corriere? Io sto sempre con ...

Guarin torna all’Inter?/ “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. E' l'ideale per Spalletti : Guarin torna all’Inter? “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. Il centrocampista nel giro della nazionale colombiana ha chiamato a gran voce la sua vecchia squadra(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Inter - senti Guarin : "Ausilio - riportami a Milano. I soldi? Non sono un problema" : 'L'Inter è la mia famiglia, riportatemi a casa'. Firmato, Fredy Guarin . Destinatario: chi se non Piero Ausilio. Parole sincere, pronunciate con il sorriso. Non usuali nel calcio di oggi. Soprattutto ...

Inter - le mani sul nuovo Milito : Ausilio in Argentina per l’attaccante classe 1997 : Inter, le mani sul nuovo Milito: Ausilio in Argentina per l’attaccante classe 1997 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, LE mani SUL nuovo Milito- Piero Ausilio si muove in prima persona e si prepara a mettere le mani su Lautaro Martinez, attaccante 1997 in forza al Racing di Avellaneda. Il dirigente nerazzurro ha assistito allo show del giocatore ...

Calciomercato Inter - Ausilio ospite di Milito per Lautaro Martinez : Missione argentina, per Piero Ausilio, responsabile dell'area tecnica dell'Inter. Il dirigente è volato ad Avellaneda, per vedere Racing-Huracan e in particolare Lautaro Martinez, l'attaccante che ...