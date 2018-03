Inps | iniziano le domande per le vacanze gratis | ecco i dettagli

Blastingnews

(Di domenica 11 marzo 2018) Una vacanzapresso una meta italiana o estera è adesso possibile. Questo è quanto offerto dall'in una proposta che avrà il suo termine il 26 di marzo. Il bando in questione prevede l'assegnazione di alcune somme di vacanza' che copre in maniera parziale o totale le spese per un soggiorno di una settimana o 14 giorni. I mesi in cui il cittadino potrà usufruire di questa opportunità saranno luglio, agosto o settembre 2018. Incluse nel pacchetto ci sono le spese sia per il vitto che per l'alloggio, costi per il viaggio e spese connesse alla vacanza come escursioni o attività del tipo sportivo. Chi può usufruire di questo vantaggio? Il bando istituito dall'è però rivolto solo ad alcuni particolari tipi di categorie. Stiamo parlando di cittadini pensionati che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie, marito e moglie con figli disabili, iscritti alla ...