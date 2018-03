Incontro Trump-Kim | un passo per la denuclearizzazione

Blastingnews

(Di domenica 11 marzo 2018) C’è un accordo, una possibilità di dialogo a maggio di quest’anno. Donaldha dichiarato recentemente di essere favorevole ad uncon Kim Jong-Un. Tale decisione è stata presa in seguito al messaggio recapitato da Chung Eui-yong (consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano che ha incontrato Kim Jong-Un a Pyongyang), secondo la quale la Corea del Nord sarebbe pronta a compiere ildecisivo per affrancarsi dal nucleare, alla condizione che gli Stati Uniti modifichino la loro condotta politica. Una notizia di calibro mondiale, che potrebbe cambiare radicalmente la storia. La Casa Bianca ha però fatto unindietro: non si sbilancerà né farà concessioni di nessun genere fino a quando da parte di Kim Jong-Un non vi sarà la dimostrazione di un impegno concreto, seguito ovviamente da azioni tangibili. Nel frattempo non muteranno affatto le sanzioni e le pressioni ...