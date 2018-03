In ricordo di Astori | le dediche dei club | il Franchi gremito Fiorentina | tutta la rosa

Astori - il ricordo del Franchi : «Ci sono uomini che non muoiono mai» : Un maxi telo bianco, con impressa la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta ?Capitano per sempre? è stato posizionato in mezzo al campo, prima di Fiorentina-Benevento, la...

Davide Astori : il ricordo in Fiorentina-Benevento - l’omaggio dei tifosi al Franchi : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: sul terreno dello stadio è presente un tappeto bianco di grandi dimensioni su cui è presente una riproduzione della maglia ufficiale

Fiorentina-Benevento in ricordo di Astori - ecco le formazioni ufficiali : La Fiorentina torna in campo, dopo la tragedia della morte del capitano Davide Astori , sfidando il Benevento nell’anticipo delle 12.30 al “Franchi”. formazioni ufficiali : Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Cataldi; Lombardi, Guilherme, Brignola; Coda. L'articolo ...

Astori - il commosso ricordo dell'allenatore Pioli : "Me lo sono goduto troppo poco" : Poche parole solo per ricordare Davide Astori . "Oggi preferisco parlare io, perché ho qualcosa da dire, evitando le domande" dice l'allenatore delle Fiorentina Stefano Pioli , alla vigilia...

Astori - Pescara-Parma con maglia ricordo : ANSA, - PESCARA, 9 MAR - Il Pescara Calcio ha reso noto che la Lega Calcio di serie B ha accolto la richiesta delle società Pescara e Parma di scendere in campo nella gara valevole per il campionato ...

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina , morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

“Sempre con noi” : Davide Astori - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...