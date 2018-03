In Furore 2 Giovanna e Saro a caccia della verità | anticipazioni quarta puntata 11 marzo

Nella terza puntata di Furore 2 del 4 marzo l’incontro tra Giovanna e la madre : qual è la sua storia? : Nuova serata fiction per Canale 5 che non molla la presa nonostante le elezioni rischiando davvero di far scappare il poco pubblico che sta seguendo Furore 2 in queste settimane. Massimiliano Morra e i suoi sono pronti a tornare per la terza puntata in cui i colpi di scena non mancheranno a cominciare da Giovanna e la madre. Secondo le ultime anticipazioni di Furore 2 del 4 marzo sembra che Giovanna (Raffaella Di Caprio) incontrerà ...