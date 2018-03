In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 marzo | L’eurodeputata della sinistra e il collega

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 marzo : L’Aeronautica : in servizio il primo dei 12 caccia acquistati Gli Usa : + 40 milioni di dollari a jet : Difesa Mezzo miliardo di dollari per gli F-35 da “aggiornare” Aeronautica militare – Il primo caccia Usa consegnato all’Italia vola e basta Servono altri 40 milioni per far funzionare ciascuno dei 12 velivoli acquistati di Enrico Piovesana La Direzione di Marco Travaglio Ma come, ma perchè? In fondo abbiamo Fatto due governi con Berlusconi e due con Verdini&Alfano. Dato appalti senza gara a (e preso soldi da) Mafia Capitale. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 marzo : Ri-Renzusconi – I due sconfitti trafficano per un esecutivo Giorgetti o MaroniLa mossa disperata di Renzi&B : Il “film” dei perdenti: le trame nazarene di B. e Matteo (Renzi) Lo schema dell’ex Cavaliere: un governo di centrodestra non guidato da Salvini e con il “partito” del giglio magico di Fabrizio d’Esposito La resa dei conti di Marco Travaglio Ieri, non avendo nulla da fare, una nutrita pattuglia di web-onanisti di area Pd (o ex Pd, trattandosi di renziani&affini), quindi tutta gente molto lucida e perspicace, ha lanciato l’hashtag ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 marzo : Gli elettori del Pd mollano gli eletti : il 59% vuole andare al governo col M5S : Il sondaggio Il 59% di chi ha votato il Pd favorevole all’alleanza col M5S L’Istituto Noto – I numeri smentiscono la campagna contro l’accordo nata su Twitter: “Gli elettori hanno altre idee rispetto ai dirigenti” di Tommaso Rodano Consigli non richiesti di Marco Travaglio Siccome saper vincere è ancor più difficile che saper perdere, azzardiamo qualche consiglio non richiesto a Luigi Di Maio e ai 5Stelle. Che di solito leggono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 marzo : Quote Rosatellum : un senatore in meno e neppure 1/3 di donne : Stranezze Il “buco” nel Rosatellum ruba un senatore al M5S Troppi voti in Sicilia e finiscono le liste degli eletti. Ora sarà difficile trovare una soluzione: Palazzo Madama resterà senza plenum di Marco Palombi Le brutte cose di pessimo gusto di Marco Travaglio Silvio impagliato e il busto di Renzi, di Gentiloni, i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto!), il Napolitano un po’ tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo ...

Udine anno zero - dopo Serracchiani fuga verso la Lega : domani torna “A casa vostra” in Edicola sul Fatto : domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. L’inviato del Fatto, Gianni Barbacetto, ci accompagnerà a Udine. Quattro pagine dedicate a una città inquieta, nonostante le industrie che tornano a lavorare a pieno regime. Nonostante le statistiche parlino di un solo omicidio ogni anno. Udine città rivoltata: simbolo del renzismo al tramonto. Era la patria adottiva di Debora Serracchiani, la Governatrice più vicina a Matteo Renzi. In ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 marzo : Ora sono tutti grillino. Marchionne scarica Renzi e apre : “I 5 Stelle? C’è di peggio” : Cambia il vento “Non abbiamo paura di voi”. Ora le élite parlano ai 5 Stelle Le “benedizioni” di Confindustria e Marchionne all’ipotesi di un governo M5S. Di Maio: “Dobbiamo essere inclusivi” di Paola Zanca Attila era Cavour di Marco Travaglio Ricordate Attila Di Maio e gli Unni grillini pronti al sacco di Roma e dell’Italia tutta con le loro orde di populisti, antieuropeisti, incompetenti, scrocconi, truffatori e impresentabili? ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 marzo : Renzi uccide un Pd morto. Ma tutt’intorno è fuggifuggi • Di Maio : “Pronti al governo” : Ultimo giro Renzi se ne va al ralenti: “Prima si faccia il governo” Dimissioni postdatate – Il segretario annuncia l’addio, ma solo dopo la chiusura dei giochi: vuole evitare l’accordo con “gli estremisti”. Tradotto: niente stampella al M5S di Wanda Marra Quelli che… di Marco Travaglio Quelli che è fatta. “Grillini ridimensionati, Salvini dietro Berlusconi… per sfangarla domenica e ripartire da lunedì con una certa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 marzo : : Sistemi pazzi Oggi si vota, i risultati arrivano solo martedì Follia Rosatellum – Ai seggi 46 milioni di italiani con il nuovo sistema misto Talmente complesso che per conoscere il Parlamento serviranno più di 24 ore di Marco Franchi Il Fattore L di Marco Travaglio Stasera, mentre tutti commenteranno i risultati delle elezioni, sarebbe interessante immaginare il “voto netto” di ciascun partito, detraendo dal lordo la tara del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 marzo : : Bergamo Gori cerca voti a sinistra e multa i senzatetto in strada Regionali Lombardia – Nella città del sindaco aspirante governatore Pd sanzioni da 100 euro a sei presone che dormono al freddo: “Intralciano” di Luigi Franco Il lupo, l’agnello e il Grillo di Marco Travaglio Disse il lupo all’agnello: “Perché osi intorbidarmi l’acqua?”. Rispose l’agnello: “Come posso fare questo se l’acqua scorre da te a me?”. E il lupo: “È vero, ma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 marzo : Insider Renzi-CdB : il gip non archivia e fa nuove indagini : Giochi di Borsa Caso Renzi-De Benedetti: il gip non archivia ancora Insider trading – Dopo due anni dalla richiesta dei pm di Roma, il giudice decide altri accertamenti sull’affare del decreto banche di Antonio Massari e Valeria Pacelli È vero ma non ci credo di Marco Travaglio Signori, sia chiaro, non può finire così. Non è bello ingolosire milioni di italiani con preannunci di rivelazioni mirabolanti sulle fake news russe destinate ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 marzo : B. riesuma Francesca. Ma Ambra ricorda : “Io da Silvio a Weinstein” : Marchette – L’eterno conflitto d’interessi Mondadori in ginocchio da B. tra banane marce e maternità Interviste sterminate all’editore sui settimanali “Chi”, “Grazia” e “Panorama” di Fabrizio d’Esposito La mail bomba di Marco Travaglio L’altroieri è accaduto un Fatto molto brutto. Ma che dico brutto: eversivo. Ma che dico eversivo: un golpe. Ma che dico golpe: un attentato alla Costituzione. Ma che dico alla Costituzione: a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 febbraio : Elezioni – Il capo politico dei Cinque Stelle invia al Colle la sua lista per il governo : L’altra squadra Pontieri, “vice” e controllori. Di Maio prepara il 5 marzo Dopo il voto – Carelli e Paragone per il dialogo a destra, la carta Fico per trattare con ortodossi e sinistra. E poi i capigruppo di guardia di RQuotidiano Bollito misto di Marco Travaglio Ci voleva Gavin Jones della Reuters per scalpellare lo spesso strato di cerone e stucco che tiene insieme quel che resta di B. e domandare ai cosiddetti giornalisti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 febbraio : Ritardi fino a 7 ore per gli scambi congelati alla stazione Termini e per un convoglio bloccato a Orte - vicino Viterbo : Neve: Roma chiude e resiste Paralisi treni, Italia spaccata Rotaie congelate, blocco a Termini: Intercity soppressi, Ritardi fino a 7 ore Nella Capitale scuole chiuse anche oggi: se nevica ancora 9 giorni di stop di Andrea Managò Impresentabili e improvvisati di Marco Travaglio Una decina di furbastri dello stipendio intero, quattro massoni, un imprenditore che sa di essere indagato per reati finanziari e non lo dice, un altro che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio : : Perle di B Berlusconi accusa il Fatto: “Io, vera vittima di mafia” Alla convention milanese: “Per il Falso Quotidiano ho pagato per anni Cosa nostra. Che infamia”. Eppure lo dice anche la Cassazione di Giuseppe Lo Bianco Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Fatti e olfatti. “Non credo di puzzare, eppure nessuno vuole incontrarmi per un confronto all’americana” (Matteo Renzi, L’aria che tira, La7, 12.2). “Turatevi il naso ...