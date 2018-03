In Colombia ci sono le prime elezioni dopo la pace con le FARC

Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise almeno 40 persone legate alle FARC : Dalla firma dell’accordo di pace tra le FARC e il governo Colombiano, alla fine del 2016, in Colombia sono state uccise 40 persone legate alle FARC, sia ex combattenti che loro familiari. I dati sono stati diffusi dal vicepresidente Colombiano The post Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise almeno 40 persone legate alle FARC appeared first on Il Post.

Colombia - dieci operai sono morti nel crollo di un ponte poco fuori Bogotà. Le immagini della sciagura : dieci operai sono morti nel crollo di un ponte in Colombia, poco fuori dalla capitale Bogotà. La Protezione civile ha precisato che gli operai stavano lavorando al drenaggio lungo il ponte, che si trova a circa 95 chilometri da Bogotà, quando la struttura è crollata. Nove persone sono morte sul colpo. Una decima è morta poco dopo in ospedale per le gravi ferite. Si sta ancora cercando di chiarire quante persone fossero sul posto al momento del ...