Ilaria Arrighetti | «Noi giocatrici di rugby che balliamo Single Ladies»

vanityfair

(Di domenica 11 marzo 2018) «Nell’Under 13 erano tutti maschi, io ero l’unica femmina ed ero il capitano». Giusto per mettere in chiaro le cose., terza linea della nazionale femminile diimpegnata in questa primavera nel Sei Nazioni, uno dei tornei più prestigiosi al mondo (domenica 11 in trasferta contro il Galles), si è innamorata di questo sport alle scuole medie dopo una lezione dimostrativa durante l’ora di educazione fisica. Sfatando lo stereotipo della scuola lontana dal mondo sportivo. «Mi è piaciuto da subito e ho cominciato a giocare, mi hanno detto di andare al campo a provare, dicevano che ero brava». Brava lo è davvero visto che è arrivata in nazionale neanche ventenne, lei è nata nel 1993 a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, e ha esordito in azzurro nel 2012. «Ero totalmente incosciente ed esaltata rispetto a quello che andavo a fare quando ho giocato la prima ...