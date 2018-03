Il valore delle lacrime

Dare valore alla vita delle persone affette da Malattia Rara - ecco l’obiettivo della XI Giornata che si celebra il prossimo 28 febbraio : Arrivata quest’anno alla undicesima edizione, la Giornata delle Malattie Rare si celebra il prossimo 28 febbraio . Anche quest’anno la Giornata si concentra su tema della Ricerca e sul ruolo proattivo dei pazienti in questo campo. La ricerca scientifica, infatti, è fondamentale per migliorare la vita delle persone , fornendo loro risposte e soluzioni, sia dal punto di vista delle cure disponibili sia da quello di una migliore assistenza. La ...

Il valore delle 30 squadre Nba : tutte le franchigie valgono oltre un miliardo di dollari : Valori in crescita del 21,8%, in testa rimangono Knicks e Lakers. L'articolo Il valore delle 30 squadre Nba: tutte le franchigie valgono oltre un miliardo di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il valore delle case italiane è cresciuto del 76% in 15 anni : Gli italiani credono nel mattone. Questa costante dell'economia italiana trova conferma ancora una volta in uno studio dell'Istat, secondo il quale in quindici anni, dal 2001 al 2016, il valore delle case, lo «stock abitativo», è cresciuto del 76%, ...