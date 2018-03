Il tormento di Antonietta Per le mie bambine volevo un papà migliore

ilgiornale

: Tranquilla Antonietta, l'ira di Dio sarà tremenda, per lui non ci sarà Misericordia ma solo tormento per l'eternità #chilhavisto - melannas : Tranquilla Antonietta, l'ira di Dio sarà tremenda, per lui non ci sarà Misericordia ma solo tormento per l'eternità #chilhavisto -

(Di domenica 11 marzo 2018) Ogni minuto che passa è unperGargiulo, catapultata in una realtà dove la sua famiglia non esiste più. La donna, ricoverata ancora in terapia intensiva al San Camillo di Roma, sta ...