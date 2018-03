Il tacco di Immobile | gol alla Ibra o alla Mancini?

Cagliari-Lazio 2-2 - Immobile di tacco al 95' : I sardi vanno in vantaggio due volte, poi si fanno riprendere allo scadere da un gol di tacco di Immobile

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2. Immobile di tacco risponde a Pavoletti e Barella : La Lazio si salva al 95'. Immobile pareggia con un colpo di tacco da Oscar una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa dopo il rigore di Barella. primo tempo - È il Cagliari a passare in ...

Juventus - doppio Dybala e (per ora) + 2 sul Napoli - Classifica Lazio - super tacco di Immobile : Show della Joya con un capolavoro su punizione e un tiro da dentro l’area. Il Pipita fallisce un rigore

Lazio-Dinamo Kiev 1-1 La Diretta Tsygankov di tacco - poi Immobile : La Lazio ospita la Dynamo Kiev nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League; nel turno precedente gli uomini di Simone Inzaghi hanno eliminato la Steaua Bucarest, mentre gli...

Lazio - attacco Immobile : 14 vittorie su 15 quando Ciro va in gol : Pensieri e parole affollano la testa dei giocatori della Lazio. La mancanza di vittorie, quattro turni tra coppa e campionato, ha portato via con sé anche la tranquillità. Sereno variabile il clima ...

Lazio - biancocelesti con il miglior attacco della Serie A ma Immobile si infortuna : Il Crotone vincente a Verona Lazio-Chievo diretta tv e streaming, dove vedere il match di oggi 21 gennaio 2018 Lazio, Lotito ha pronto un regalo per Inzaghi: Claudio Marchisio Lazio, adesivi ...

Lazio - Nani : 'Pronto a giocare in attacco - ma aspettiamo il rientro di Immobile' : E' pronto a sostituire Ciro Immobile, adattandosi nel ruolo di attaccante, Luis Nani. 'Posso provare a fare il centravanti. Se il mister mi schiererà in quella posizione, farò del mio meglio. Siamo ...