Il Segreto puntate spagnole | Francisca fucilata? Ecco la decisione finale

Il Segreto - puntate spagnole : una grave minaccia per Francisca : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Donna Francisca in pericolo Il Segreto va in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca verrà minacciata dal suo nuovo capomastro. L’uomo prenderà il posto del fidato Mauricio. Graciano Larraz, questo il nome del nuovo capomastro, è un uomo instancabile, ligio al dovere ma non accondiscendente come Mauricio. Difenderà la ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : sensi di colpa per Prudencio : Ritornano per voi le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto e mostreranno che cosa succederà a Puente Viejo. Ricordando che le puntate spagnole sono trasmesse in anticipo, rispetto a quelle italiane, durante i prossimi mesi assisteremo ai notevoli sensi di colpa da cui saranno oppressi Prudencio ed anche altri, per la morte della piccolo Ana. anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio si sente in colpa Purtroppo i nodi vengono al ...

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : Julieta sarà aiutata da Emilia, come mostrano le anticipazioni il Segreto della prossima settimana. Le puntate della soap iberica che vedremo da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018 ci faranno conoscere la nuova arrivata a Puente Viejo. La donna si farà amare da tutti nel paese iberico, ma come sappiamo donna Francisca l’umilierà. anticipazioni Il Segreto: Emilia invita Julieta alla locanda A Puente Viejo arriverà, come sappiamo, una nuova ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 marzo 2018 : è amore a prima vista tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 marzo a venerdì 16 marzo 2018: Saul incontra Julieta e ne resta folgorato! Matias chiude con Beatriz! Anticipazioni Il Segreto: tra Julieta e Saul è magia! Anche i Dos Casas apprendono della relazione clandestina tra Matias e Beatriz! Aquilino sempre più pericoloso e subdolo. Gli Ortega e la Uriarte hanno in comune un doloroso passato… Scelte difficili, amori ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018: Emilia riesce a convincere Julieta delle sue buone intenzioni e la invita alla locanda dove offre una bella merenda a lei, sua figlia Ana e a sua nonna Consuelo. Nicolas arriva alla locanda ed offre il suo aiuto a Julieta, ma la ragazza desidera solo un lavoro per poter vivere dignitosamente e pagare una abitazione. Emilia offre un primo lavoro a Julieta, mentre ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018 : Una nuoa settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 5 al 9 marzo 2018. L'appuntamento...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 5-9 marzo 2018 : è scontro tra Julieta e Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 5 marzo a venerdì 9 marzo 2018: Julieta salva la vita alla piccola Juanita per poi litigare con Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Julieta Uriarte, protagonista di un gesto molto coraggioso! Saul e Prudencio si riprendono, la relazione tra Matias e Beatriz esce allo scoperto! Ritornano le Anticipazioni Il Segreto, pronte a sorprenderci con nuove storyline e nuovi momenti ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018 : l’arrivo di una sconosciuta : Eccoci alle nuove anticipazioni relative alla soap Il Segreto. Nicolas sta facendo acquisti a La Puebla ed incautamente lascerà la figlia dentro la carrozzina, mentre entra in un negozio. La piccola Juanita verrà spinta da una persona che stava passando e per poco finirà sotto le ruote di un camion. Una sconosciuta però la salverà eroicamente, rischiando la sua vita, chi potrebbe essere? anticipazioni Il Segreto: Nicolas incontra una donna ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 9 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a venerdì 9 marzo 2018: Nicolas, a La Puebla per affari, lascia Juanita addormentata nella carrozzina che viene urtata da un passante e finisce in strada davanti ad un camion, ma fortunatamente il coraggioso gesto di una sconosciuta eviterà una disgrazia. Una misteriosa ragazza, Julieta, sfidando il pericolo ha salvato la piccola Juanita. Nicolas le offre del denaro per ricompensarla, ma ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Adela si scontra con Aquilino : L’arrivo di Aquilino a Puente Viejo è stato deleterio per la famiglia Dos Casas. Come sappiamo Beatrice cercherà di dimenticare Matias, lasciandosi trasportare dalla passione per il malandrino che ha fatto fallire Hernando. I tre Dos Casas dovranno lasciare Puente Viejo quando il ricco imprenditore diverrà proprietario della tenuta Manantiales. anticipazioni spagnole Il Segreto: Hernando con l’usuraio Exposito Dovete sapere che il Benegas ...

Il Segreto - anticipazioni : puntate dal 26 febbraio al 2 marzo : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 26 febbraio al 3 marzo : Sheila svela ad Eric il Segreto di Ridge e Quinn : A Beautiful è arrivato per Eric il momento della verità: ci penserà Sheila a metterlo al corrente della relazione tra Ridge e Quinn. Questa solo una parte di anticipazioni delle prossime puntate italiane della soap. Per scoprire tutto ciò che accadrà da lunedì 26 febbraio a sabato 3 marzo, continuate a leggere! Beautiful, anticipazioni italiane: Nicole firma ma Julius non è d’accordo Nicole, convinta da Zende ma soprattutto ...