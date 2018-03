Il robot cucina-hamburger è stato messo a riposo dopo appena 24 ore di lavoro

agi

(Di domenica 11 marzo 2018) Ivanno in ferie? A quanto pare sì. Flippy, un braccio elettronico da 60 mila dollari per girare glinella catena di fast food CaliBurger, è in pausaun giorno dinel primo negozio in cui è arrivato. “Troppo lento lui, e troppo lenti gli impiegati umani con cui lavora in”, spiega la Bbc.coatto, per così dire, per l’assistente indel ristorante di Pasadena in California, in attesa che vengano aggiornato in modo da funzionare meglio. Duemilaal giorno Flippy è un piccolo carrello a ruote dotato di un braccioico a sei assi e guidato dall’Intelligenza Artificiale. Inventato da Misoics, ilsfrutta una barra sensore che “riceve i dati da sensori termici, sensori 3D e diverse telecamere per percepire l'ambiente” e cuocere nel modo ...