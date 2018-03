Il Parlamento cinese abolisce il limite dei due mandati Xi potrà essere presidente a vita

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) Il Congresso nazionale del popolo ha approvato oggi quasi all'unanimità la rimozione delai duepresidenziali massimi dalla costituzione, spianando la strada alXi Jinping di mantenere l'incarico a. I voti favorevoli sono stati 2.958, due i contrari e tre gli astenuti.La decisione presa quasi con voto unanime dall'assemblea legislativa rende possibile alXi Jinping di mantenere la carica oltre il secondo mandato di 5 anni che gli sarà affidato in settimana e che scadrà nel 2023.In teoria, caduto il, Xi potrebbe mantenere la presidenza a, gettando ombre su scenari potenzialmente autoritari e turbolenti per la successione.Quella decisa oggi è stata la prima revisione costituzionale in oltre un decennio e ha comportato anche l'iscrizione del "Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi ...