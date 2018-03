“Il paradiso delle signore” deve traslocare | i lavoratori di Torino respingono l’accordo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 marzo 2018) La Rai e l’amministrazione comunale disi dicono sconcertate in merito alla decisione dell’assemblea deitorinesi che ha visto, tramite una sorta di referendum interno, vincere il “no” alla proposta di lavoro. L’accordo prevedeva 9 ore di lavoro al giorno, per cinque giorni con la possibilità di un sesto giorno, con 25 euro giornalieri in più oltre allo stipendio mensile regolarmente versato, più 850 euro una tantum e il recupero dei giorni in più lavorati. Ilsignore doveva svilupparsi, inizialmente, per nove mesi con la realizzazione di 180 puntate da trasmettere su Rai Uno nel palinsesto 2018-2019. “Si tratta di un’occasione mancata, che avrebbe potuto consentire, quale volano di sviluppo dell’audiovisivo sul polo torinese, il rilancioproduzioni Rai su. La Rai ringrazia l’Amministrazione comunale di ...