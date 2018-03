Il Papa visita la comunità di sant' Egidio | mondo pieno di paura | straniero visto come

Papa in Puglia - così la visita a San Giovanni Rotondo : ... per proporre il santo con le stimmate quale fulgido esempio ai 'missionari della misericordia', cioè ai confessori inviati in occasione dell'anno santo in tutto il mondo. A distanza di nove anni ...

Roma : Papa Francesco in visita alla Comunità di Sant’Egidio : Papa Francesco: L’11 marzo visita la Comunità di Sant’Egidio Roma – Papa Francesco farà visita alla Comunità di Sant’Egidio a Trastevere il prossimo 11 marzo. In... L'articolo Roma: Papa Francesco in visita alla Comunità di Sant’Egidio su Roma Daily News.

Papa visita a sorpresa casa che ospita detenute con figli : Francesco si è recato all'Eur per visitare "casa di Leda", una struttura protetta per detenute con figli

Papa Francesco in visita alla parrocchia di San Gelasio : “Attendiamo con gioia la visita di Papa Francesco nella parrocchia di San Gelasio, che definiamo in positivo un vero e proprio laboratorio sociale e spirituale. In... L'articolo Papa Francesco in visita alla parrocchia di San Gelasio su Roma Daily News.

Roma : il Papa domenica visita San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla parrocchia di San Gelasio I a Ponte Mammolo Roma – Papa Francesco si recherà domenica a Roma, alle ore 16... L'articolo Roma: il Papa domenica visita San Gelasio I su Roma Daily News.

Roma : Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla Parrocchia di San Gelasio I Roma – domenica, alle ore 16 circa, Papa Francesco si recherà in visita nella Parrocchia... L'articolo Roma: Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I su Roma Daily News.

Basovizza - il Papa non esclude la visita alla foiba : «Caro Papa Francesco (…) Le scrivo questa lettera per invitarla alla foiba di Basovizza, presso Trieste, e poter pregare insieme per tutte quelle persone che sono state uccise ingiustamente dopo la Seconda Guerra mondiale». La missiva firmata da Antonio Ballarin, presidente della Federazione che raccoglie le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, è stata inviata il 2 novembre. Per la prima volta la ...

Recep Tayyip Erdogan alla vigilia della visita a Roma : "Con il Papa per difendere Gerusalemme. E basta ostacoli - fateci entrare in Europa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma che il riconoscimento statunitense di Gerusalemme come capitale di Israele sarà il tema dominante dei colloqui domani con Papa Francesco e, alla vigilia dello storico incontro in Vaticano, ringrazia il Pontefice per i suoi sforzi per proteggere lo 'status quo' nella Città santa. "Dopo la dichiarazione di Trump, contraria alla legge internazionale, ci siamo parlati. Voglio ...

Don Tonino Bello - Papa Francesco a Molfetta/ Visita di Bergoglio per l'anniversario del vescovo col grembiule : Don Tonino Bello, Papa Francesco a Molfetta il prossimo 20 aprile per l'anniversario della morte del vescovo col grembiule: chi era il servo di Dio.

Erdogan - confermata la visita a Roma e l'incontro con il Papa : L'ufficio stampa della presidenza della Turchia ha confermato oggi la visita ufficiale del 4 e 5 febbraio a Roma e al Vaticano del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In un comunicato si legge che ...

L'ombra della lista dei foreign fighters arrivati in Italia sulla visita di Erdogan a Papa Francesco : La notizia pubblicata dal Guardian circa una lista di 50 nomi di fighters tunisini dell'Isis che sarebbero sbarcati in Sicilia alla fine del 2017 per portare la jihad in Europa, è stata minimizzata dalla Polizia Italiana, ma è coincisa con una giornata particolare pesante sul fronte della prevenzione per la sicurezza, visto che oggi è stato varato il piano generale per garantire la sicurezza del premier turco Erdogan che ...

Ciclismo - Peter Sagan in visita da Papa Francesco! Donata una bici personalizzata al Pontefice : Peter Sagan è tornato dal Tour Down Under e oggi ha fatto visita a Papa Francesco. Il Santo Padre lo ha ricevuto in Piazza San Pietro: ad accompagnarlo anche la moglie Katerina, il piccolo Marlon, i genitori ed Ermanno Leonardi, il numero 1 di Specialized Italia. Il tre volte Campione del Mondo ha donato al Pontefice una bicicletta di colore bianco con la bandiera argentina e il nome di Sua Santità. Nel pomeriggio visita alla Cappella Sistina e ...

Papa Francesco è stato colpito in testa da un giornale durante la visita a Santiago del Cile : Canti, danze e una folla festante hanno accolto Papa Francesco in visita nella spianata di O'Higgins, a Santiago del Cile. Arrivato a bordo della Papamobile, per celebrare la sua prima messa in occasione del suo arrivo nel paese, il Santo Padre è stato protagonista di un episodio insolito: è stato colpito da un giornale lanciatogli in testa da qualcuno dei presenti. Per fortuna, per il Santo Padre, non c'è stato nessun danno ...

Aborto - convitato di pietra di una visita Papale 'ingabbiata' : Anche per il caso del Paese andino non sono mancati così argomenti rinfocolati poi dalla cronaca. Come ad esempio il caso delle chiese , cattoliche ed evangeliche, incendiate nei giorni scorsi in ...