Il Papa a Trastevere per i 50 anni della Comunità di Sant' Egidio

Papa a Trastevere per 50 anni S.Egidio : 17.31 "Dobbiamo avere il cuore aperto per tutti,senza distinguere questo è amico, questo mi piace e quello no". E'la raccomandazione di Papa Francesco al popolo della Comunità di Sant'Egidio che lo ha accolto alla Basilica di Santa Maria in Trastevere per i 50 anni del movimento fondato da Andrea Riccardi. "Anche il cielo ha le porte aperte", ha ironizzato sulla pioggia che cadeva fitta. "Grazie per aver portato i poveri nella Chiesa",ha detto ...