Il neo deputato Wanda Ferro | FdI | ringrazia gli elettori a Serra San Bruno

neo deputato di Forza Italia indagato per corruzione : “Inizio lo sciopero della fame” : «Da questo momento e fino a quando non sarà aperta un’indagine, farò lo sciopero della fame. Lo faccio per me, per i miei figli, per i tanti cittadini onesti vittime della “giustizia” e per una Giustizia vera, alla quale vorrei poter ancora credere». Lo scrive su Facebook il neoeletto alla Camera Ugo Cappellacci (Fi), al centro di un’inchiesta dell...