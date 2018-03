Il mondo vuole delle donne trasparenti : Perché non ci preoccupiamo di più per l’epidemia di disordini alimentari? Forse perché riguarda quasi solamente le donne? Leggi

Sci di fondo - Coppa del mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica : Pellegrino vuole la rivincita a “casa Klaebo” : Federico Pellegrino vuole la rivincita della Sprint a tecnica classica che ha assegnato le medaglie olimpiche tre settimane fa ma il campione a Cinque Cerchi Johannes Hoesfjot Klaebo gioca in casa domani. La Sprint a tecnica classica di Drammen è una classica di fine stagione, da sempre feudo dei norvegesi che spesso piazzano tanti atleti in finale e cannibalizzano i gradini del podio. Stavolta ci prova l’azzurro Pellegrino a invertire la ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del mondo La Molina 2018 IN DIRETTA : Michela Moioli vuole difendere il primato. Azzurri per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina . Torna di scena, dunque, in Spagna, il massimo circuito internazionale dopo l'appuntamento olimpico di PyeongChang. L'Italia si presenta sulle nevi ...

Scherma - Coppa del mondo Varsavia 2018 : l’Italia vuole confermarsi sul podio con Luca Curatoli e nella gara a squadre : Questa settimana la Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Varsavia (Polonia). l’Italia vorrà confermarsi sul podio sia nella gara a squadre che nell’individuale, dove potremo contare su Luca Curatoli. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questo fine settimana. Partiamo dall’individuale dove Luca Curatoli cercherà di salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto di Padova. Lo sciabolatore napoletano sta lottando ...

Intesa vuole diventare la prima «impact bank al mondo» : ...2 miliardi di euro a categorie con difficoltà di accesso al credito, diventeremo la prima Impact bank al mondo ». Con queste parole Carlo Messina, ceo e consigliere delegato di Banca Intesa, ha ...

Ciclocross - Coppa del mondo Hoogerheide 2018 : Mathieu Van Der Poel vuole il settimo successo. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi e Eva Lechner : La Coppa del Mondo di Ciclocross arriva alla conclusione e l’ultima tappa stagionale si svolgerà domenica a Hoogerheide (Olanda). Un appuntamento chiave soprattutto in vista dei Mondiali, che si terranno a Valkenburg il 3 e 4 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di Ciclocross. Al maschile tutti i riflettori saranno puntati ancora una volta sull’olandese Mathieu Van Der Poel. Il campione europeo sta ...

Sci alpino - Coppa del mondo Lenzhereide 2018 : Shiffrin vuole dominare la tre giorni svizzera. Federica Brignone guida le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile non conosce soste e nel prossimo weekend, il penultimo prima della partenza per PyeongChang 2018, fa tappa a Lenzerheide. Nella tre giorni svizzera toccherà principalmente alle discipline tecniche: si comincia con una combinata, la prima della stagione dopo quella annullata in Val D’Isere, per poi proseguire con un gigante e uno slalom speciale. Mikaela Shiffrin sarà la donna da battere in tutte e ...

Ciclocross - Coppa del mondo 2018 : continua la sfida tra Van Der Poel e Van Aert. L’Italia punta su Eva Lechner - che vuole confermarsi sul podio : Siamo giunti all’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, che si svolgerà domenica a Nommay (Francia). Riflettori puntanti sulla gara maschile, dove ci aspettiamo un’altra avvincente sfida tra l’olandese Mathieu Van Der Poel e il belga Wout Van Aert. Il campione europeo guida con ampio margine la classifica generale grazie alle cinque vittorie ottenute fino ad ora. Se ad inizio stagione la sua superiorità sembrava netta, con ...

Scherma - Coppa del mondo L’Avana 2018 : Mara Navarria vuole confermassi sul podio - Rossella Fiamingo cerca il primo squillo stagionale : Il primo appuntamento del 2018 per la Coppa del Mondo di spada femminile si terrà questo fine settimana a L’Avana (Cuba). L’Italia punterà tutto su Mara Navarria, che cercherà di confermarsi sul podio, dopo il secondo posto ottenuto al Grand Prix di Doha. La friulana sta vivendo una grande stagione, aperta nel migliore dei modi con la vittoria a Tallin. In questa tappa sarà importante mantenersi ai vertici, visto che la sua carriera è ...

Tiro con l’arco - Coppa del mondo Nimes 2018 : l’Italia vuole confermarsi ai vertici in vista dei Mondiali : Questo fine settimana torna la Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco, Nimes (Francia) ospiterà la terza stappa stagionale. l’Italia dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti gare, cercherà di confermarsi ad alti livelli e ottenere segnali importanti in vista degli imminenti Mondiali Indoor di Yankton. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questo appuntamento. Partiamo dal ricurvo maschile, dove Matteo Fissore ...

Slittino - Coppa del mondo 2018 : a Oberhof ultima tappa tedesca - l’Italia vuole crescere ancora : La Coppa del Mondo di Slittino resta in Germania, si sposta da Koenigssee ad Oberhof per la terzultima tappa di questo massimo circuito internazionale. Tutti i tifosi italiano hanno ancora negli occhi la fantastica impresa nel team-relay, vinto dagli azzurri domenica scorsa: l’obiettivo sul budello della Turingia è quello di provare a ripetere prestazioni di altissimo livello, magari avvicinandosi il più possibile alla top-5. Il programma ...