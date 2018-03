Il ghanese aveva la pancia troppo gonfia | cosa vi ha trovato la Polizia

Blastingnews

: Ghanese fermato alla frontiera: aveva 1,2 chili di cocaina nello stomaco - primocanale : Ghanese fermato alla frontiera: aveva 1,2 chili di cocaina nello stomaco -

(Di domenica 11 marzo 2018) Viaggiava tranquillo sul pullman, con la certezza di farla franca. Era partito alle prime luci dell'alba con l'autobus che collega Barcellona a Milano. Prima di salireingerito la bellezza di 69 ovuli di cocaina, pari ad 1 chilo e 200 grammi di sostanza mortale. Si è accomodato e mai avrebbe immaginatogli sarebbe accaduto una volta giunto a Ventimiglia. Owsu Prince, undi 38 anni con regolare permesso di soggiorno in Italia, pensava che nessuno potesse immaginarecontenesse il suo stomaco. Ma una volta che l'autobus che lo stava portando a destinazione è giunto al confine tra Francia ed Italia qualè andato storto. Quellaper essere vera Nonostante in linea teorica non ci siano più confini, l'immigrato non sa che le polizie di frontiera controllano ugualmente i mezzi in transito da una nazione all'altra. Ed è la sorte che è ...