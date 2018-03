Il direttivo del Psi di Vicenza si riunisce il 12 marzo | pronto a partecipare ai tavoli

Amatori : si attende il comunicato sulle decisioni del consiglio direttivo : Riunione del consiglio direttivo dell' Amatori , lunedì pomeriggio. La società, in serata, ha diffuso un comunicato dove si dice che le decisioni adottate verranno rese note nella giornata di oggi, ...

Giovani agricoltori - Alex Vantini riconfermato delegato di Verona con un nuovo comitato direttivo : Produttore di kiwi nell'azienda di famiglia a Verona , Vantini è un imprenditore innovativo: gestisce infatti un punto di vendita diretta, realizzato in bioedilizia, di prodotti a km zero con una ...

Banche - arriva la relazione finale della commissione. Ultimo direttivo Fed per Yellen : Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, e gli ad di Enel Francesco Starace, di Leonardo, Alessandro Profumo, di Poste italiane, Matteo Del Fante e di Fs, Renato ...

Camera della moda campana - nel direttivo un imprenditore irpino : ' Vogliamo investire nel settore moda in maniera seria, organizzata e a lungo periodo. Per questo motivo oggi insediamo la Camera della moda, come osservatorio permanente del settore e annunciamo la ...