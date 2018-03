Il clochard morto a Milano - chiuso nella bara dentro al sacco della spazzatura : Proviamo pena per loro, per i senzatetto, a volte repulsione, quando li vediamo distesi su cartoni che fanno le veci di un letto, rivestiti da stracci sporchi, coperte che han preso l'odore di tutti quelli che han transitato vicino a quei corpi, che di simile a noi han ben poco che resta. I clochard sono un po' dappertutto, cercano riparo lungo i corridoi delle stazioni, nelle gallerie del centro delle nostre città, e se è vero che ci sono i ...

Maltempo - altra forte nevicata su Milano Riaperto il tratto di A1 chiuso per il gelo | A Mantova morto un clochard : Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa

clochard morto assiderato a Mantova : ANSA, - Mantova, 3 MAR - Un senzatetto è stato trovato cadavere, ieri sera, in una ex fabbrica a Mantova dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo, molto probabilmente, il freddo di ...

Mantova - clochard morto assiderato : 10.01 Un senzatetto stato trovato cadavere, ieri sera, in una ex fabbrica a Mantova dove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo,molto probabilmente, il freddo di questi giorni. La vittima Ben Abdelkader,52 anni, era un tunisino da anni a Mantova. L'uomo aveva problemi di alcol ed era malato; era seguito con molte difficoltà dai servizi sociali del Comune. A scoprire il cadavere, già in stato di decomposizione, un connazionale che ...

Milano - morto un clochard di 47 anni Ancora una vittima del super-freddo : Un uomo di 47 anni stato trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

