Il cast di The 100 5 conferma una teoria shock sulla quinta stagione | il bunker?

Boxe - quattro match mondiali : Brian castano “promosso” - Relikh batte Barthelemy - Mikey Garcia in trionfo : Nella notte si sono disputati quattro match mondiali nell’universo della Boxe. L’argentino Brian Castano è stato elevato a Campione del Mondo regular WBA dei pesi superwelter dopo aver sconfitto Cedric Vitu. Il sudamericano si è imposto per ko al dodicesimo e ultimo round con un’azione micidiale che ha steso il già campione EBU al La Seine Musicale di Parigi. Il bielorusso Kiryl Relikh ha conquistato la cintura WBA dei pesi ...

Nel cast di Pretty Little Liars : The Perfectionists volti noti di The Walking Dead e Gossip Girl : Il cast di Pretty Little Liars: The Perfectionists sta prendendo forma e dopo aver conosciuto le protagoniste della serie spin off della fortunata e rivoluzionaria Pretty Little Liars, adesso tocca al resto dei personaggi e degli interpreti. Qualche ora fa Freeform ha alzato il velo sullo spin off annunciando una serie di new entry, gran parte volti noti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a serie come The Walking Dead e Gossip ...

cast e personaggi di The Librarians 4 - al via su Paramount Channel col ritorno di Noah Wyle : anticipazioni 8 e 15 marzo : Cast e personaggi di The Librarians 4 fanno il loro ingresso nella serata dell'8 marzo per un doppio appuntamento in prima assoluta su Paramount Channel. Dopo un anno di attesa, il debutto della quarta stagione non si è fatto attendere: negli Stati Uniti, i nuovi 12 episodi (due in più rispetto i precedenti capitoli) sono stati trasmessi dal dicembre 2017 al febbraio 2018, riscuotendo nuovamente ottimi ascolti. In The Librarians 4 tornerà ...

The Martian : cast - trama e curiosità del film con Matt Damon : Diretto da Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il gladiatore, Thelma & Louise), The Martian viene trasmesso giovedì 8 marzo su Canale 5 a partire dalle 21.10. Nel cast sono presenti anche Sean Bean, Jessica Chastain e Sebastian Stan. LEGGI: Blade Runner: tutto sul film cult di Ridley Scott The Martian, il trailer The Martian, la trama Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney viene considerato morto dopo una forte ...

cast e personaggi di Mozart in the Jungle 4 - dal 7 marzo la nuova stagione in prima visione su Sky : A partire da mercoledì 7 marzo arriva su Sky Atlantic HD Mozart in the Jungle 4, nuova stagione della comedy prodotta da Picrow per gli Amazon Studios. Dopo essere stati pubblicati su Amazon Prime Video negli Stati Uniti lo scorso 16 febbraio, è arrivato il momento anche per gli italiani di godersi i dieci nuovi episodi della serie. Creata da Roman Coppola, Jason Schwartzman e Alex Timbers e diretta da Paul Weitz, la serie è iniziata nel 2014 ...

Michael Trevino nel remake di Roswell : nel cast attori di Pretty Little Liars e The Originals : Michael Trevino nel remake di Roswell, questa è l'ultima new entry annunciata per la serie che vedremo nella prossima stagione telefilmica americana. Il vintage la sta facendo da padrone un po' in tutte le reti e, soprattutto in The CW, in cui continueremo a vedere gli eroi dell'Arrowverse, i vampiri di Julie Plec nel possibile spin off di The Originals, il reboot di Streghe in versione LGBT e poi il remake de del teen drama in cui nelle ...

Nuova comedy per Beth Behrs di 2 Broke Girls : dopo The Big Bang Theory - la star nel cast di Our People : Beth Behrs di 2 Broke Girls torna protagonista in una Nuova comedy. L'attrice 32enne, reduce dal successo della serie della CBS, cancellata lo scorso anno (tra le polemiche dei fan) dopo sei gloriose stagioni, si appresta a entrare nel cast della comedy di Fox, intitolata Our People. Basata sul format israeliano A Young Multi-Cultural Couple, la serie si propone come una commedia su camera singola (un format utilizzato da moltissime comedies ...

cast e personaggi di The Resident : Matt Czuchry ed Emily VanCamp tra malasanità e drammi : L'altro volto di Grey's Anatomy raccontato da Cast e personaggi di The Resident al via oggi, 5 marzo, su FoxLife con la première di stagione. Il nuovo medical drama con Matt Czuchry (di Una Mamma per Amica) ed Emily VanCamp (Revenge) alzerà il velo su questioni spinose che spesso e volentieri non sono state al centro di un altro importante e iconico show, Grey’s Anatomy. Per alcuni addetti ai lavori la serie di Shonda Rhimes e The Resident ...

Palermo : domani su CTS il primo casting 'The master beauty' : ... SAlvuccio Canfora e la vincitrice di The master beauty 2017 domani, domenica 4 marzo alle 15.00 andrà in onda sulla rete regionale CTS , canale 90, lo speciale televisivo e in streaming su www.

«The Disaster Artist» : trama - cast e curiosità del film di James Franco : Oggi viene spesso proiettato al cinema e gli spettacoli accolgono centinaia di fan che recitano le battute a memoria, discutono e commentano la trama o addirittura si portano da casa oggetti simbolo ...

The Forgotten/ Su Rai Movie il film con Julianne Moore : nel cast Dominic West (oggi - 18 febbraio 2018) : The Forgotten, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Julianne Moore, Dominic West e Gary Sinise, alla regia Joseph Ruben. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:44:00 GMT)

The Last of Us : Part II - sbuca anche un simpatico cane tra i membri del cast : L'account Facebook ufficiale di The Last of Us mette ha presentato poche ore fa un nuovo membro del cast, ma questa volta a quattro zampe.Neil Druckmann, direttore creativo e programmatore presso Naughty Dog, ha infatti condiviso l'immagine di un simpatico cane tutto agghindato all'occorrenza nella tuta per il motion capture. Deve trattarsi di un esemplare molto intelligente e addestrato, non trovate?Secondo voi quale ruolo potrebbe ricoprire ...

La direttrice del casting di The Crown svela il motivo per cui ha scelto Olivia Colman per sostituire Claire Foy : La seconda stagione di The Crown è ormai archiviata, il che significa che Netflix ha già per la mente solo la terza stagione, che rappresenterà un significativo punto di svolta dal momento che l'intero cast sarà rivoluzionato per seguire la crescita anagrafica e non solo dei protagonisti. Come sappiamo ormai da mesi, sarà Olivia Colman a prendere il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II: l'ingresso nel cast dell'attrice ...

Selena Gomez nel cast di The Voyage of Doctor Dolittle - un nuovo ruolo cinematografico insieme a Ralph Fiennes e Antonio Banderas : Selena Gomez nel cast di The Voyage of Doctor Dolittle, il nuovo film di Stephen Gaghan, atteso per il prossimo anno nelle sale cinematografiche. L'ex stellina Disney avrebbe firmato il contratto per il ruolo nel film The Voyage of Doctor Dolittle, ispirato al celebre dottore capace di comunicare con gli animali. La storia è tratta dai romanzi per ragazzi dello scrittore inglese Hugh Lofting, che risalgono agli anni '20. Selena Gomez, ...