Ieri eletto al Senato | oggi la Finanza gli sequestra tutti i suoi beni

Oggi silenzio elettorale - Ieri gli ultimi comizi di tutte le forze politiche : A Roma il M5s, con Di Maio e Grillo sul palco. Nel centrodestra Berlusconi promette con Tajani premier 500mila posti di lavoro. Appello di Renzi agli indecisi e la promessa: 'fermerò i populisti' -

'Vota per me' negli spazi elettorali i manifesti con le foto degli stranIeri - Guerrilla Art per dare voce a chi non ce l ha : Sorpresa negli spazi per le affissioni elettorali: accanto ai manifesti con i volti dei candidati ufficiali, sono comparsi quelli con i volti degli stranieri. Sono ritratti di una decina di migranti ...

Pd - da De Luca jr a Francesco AlfIeri : nelle liste elettorali in Campania cinque imputati e un indagato : Prima di essere candidato a Napoli come esponente della società civile per un Pd locale devastato da scandali, inefficienze, defezioni e un preoccupante calo di credibilità, Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il cronista ucciso dalla camorra nel 1985, ha avvertito Matteo Renzi: “Niente nomi chiacchierati in lista altrimenti sarò costretto a lasciare, ho chiesto che con me ci siano i migliori”. Renzi promise di accontentarlo. ...

Commissione banche - proporre non costa niente. Così i partiti puntano una bandIerina per la campagna elettorale : La farsa della Commissione d’inchiesta sulle banche sta arrivando all’atto finale. Dopo tutte le polemiche dei mesi scorsi, le forze politiche hanno trovato un accordo sulla relazione conclusiva che consegnerà al prossimo parlamento alcune indicazioni di lavoro che – come recita la pubblicità di un noto aperitivo analcolico – sono “zero impegnative”. Siamo in piena campagna elettorale e “fare proposte” costa anche meno che fare ...

Santi GuerrIeri : 'Sulla sicurezza no a spot elettorali - servono fatti' : ...associata a soggetti che ostentano posizioni o appartenenze politiche dedite all'ordine fai da te che niente hanno a che fare con i dettami della destra storica che guidano la mia azione politica da ...

Lombardia : AlfIeri (Pd) - elettori centrosinistra giudicheranno scelta LeU : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - "La decisione di LeU di porsi in alternativa al centrosinistra è incomprensibile. Saranno gli elettori di centrosinistra a giudicare questa scelta che contraddice il lavoro fatto in Regione e in tante amministrazioni locali". Così il segretario regionale del Pd Lombardi

Quasi 33 mila euro per riprendere i consiglIeri comunali. E la loro campagna elettorale. A Ragusa : Le attrezzature che verranno fornite saranno utili per l'amplificazione sonora, la registrazione audio e video delle sedute consiliari con possibilità di trasmissione delle stesse in streaming, ...